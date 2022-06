Neuigkeiten von Apple : Das iPhone bleibt der Star

Aktualisiert am

Neue Software für alle Apple-Geräte, zwei schnelle Prozessoren, zwei neue Notebooks – und keine Datenbrille in Sicht: Diese Neuigkeiten hat Apple auf seiner Entwicklerkonferenz ankündigt.

Zwei neue Notebooks und viele Neuheiten fürs iPhone: Wie Apple die Zukunft sieht, zeigt das Unternehmen alljährlich auf seiner Entwicklerkonferenz. Meist steht die Software im Vordergrund. Neue Betriebssysteme und Anwendungen zeigen sich, es werden Trends und Rahmenbedingungen benannt, und im Herbst kommen dann die entsprechenden Geräte mitsamt fertiggestellter Software.

Die überwiegend virtuell bis zum 10. Juni laufende Konferenz fokussiert sich in diesem Jahr auf das iPhone-Betriebssystem iOS 16. Fast 45 Minuten der zweistündigen Eröffnungsveranstaltung drehten sich nur um das Smartphone. Ein Headset für die virtuelle Realität wurde ungeachtet anderslautender Gerüchte nicht vorgestellt und nicht einmal angedeutet. Die Hardware-Überraschung waren vielmehr die beiden Notebooks mit einem neuen Prozessor.

iOS 16

Das neue iOS 16 geht in diesen Tagen für die Entwickler an den Start. Wie immer werden nach der Fertigstellung auch viele alte Geräte mit der neuen Software ausgestattet. Die Änderungen bestehen in diesem Jahr aus vielen kleinen Maßnahmen für mehr Produktivität. Die wichtigsten betreffen den Sperrbildschirm und Apple Carplay.

Der Sperrbildschirm von iOS 16 wird aktualisiert, mehr Infos aus einzelnen Apps lassen sich auch bei gesperrter Anzeige mit einem Blick erfassen. Es gibt ein neues Menü, um den Sperrbildschirm individuell anzupassen, wozu auch Farben und Schriftarten gehören. Mini-Programme, Widgets genannt, können direkt auf den Sperrbildschirm gelegt werden. Zwischen verschiedenen Sperrbildschirmen lässt sich flink wechseln. Mit den neuen Live-Aktivitäten kann man Echtzeitgeschehen auf dem Sperrbildschirm nachverfolgen. Das Ganze lässt sich zudem mit der Fokus-Funktion kombinieren, um beispielsweise abends oder am Wochenende unwichtige Hinweise auszublenden.

iMessage erlaubt nun das Zurückholen und Bearbeiten bereits gesendeter Nachrichten. Die Funktion zum Teilen von App-Inhalten („mit dir geteilt“) bekommt eine Schnittstelle für externe Apps.

Die Diktierfunktion von iOS wird grundlegend überarbeitet, um schneller zwischen Finger- und Gestensteuerung sowie dem Diktat zu wechseln. Außerdem werden Satzzeichen automatisch eingefügt. Die Diktierfunktion arbeitet auf dem Gerät, also ohne Datenübertragung der Audio-Schnipsel an externe Server.

Die Live-Text-Funktion, mit der sich Text aus Fotos extrahieren lässt, wird mit iOS 16 erweitert. Damit sollen sich Texte sogar aus Videos extrahieren lassen. Mit Künstlicher Intelligenz kann man Objekte aus Videos und Fotos freigestellt in andere Apps kopieren. Das sah während der Vorführung spektakulär aus.

Die Apple Wallet für Bezahlvorgänge oder digitale Ausweise soll noch mehr physische Schlüssel ersetzen und man kann Schlüssel mit Apps wie Whatsapp und anderen Programmen teilen. Apple Pay erfährt eine Erweiterung namens „Later“ für Kredite mit Ratenzahlung. Ob diese Funktion nach Europa kommt, sei dahingestellt.

Apples Karten beherrscht nun die Planung von Zwischenstopps und bessere Unterstützung von öffentlichem Personennahverkehr. Drittanbieter können auf die Karten zurückgreifen, um ihre Infos zu integrieren.

Mit der Familienfreigabe kann man Abo-Dienste von Apple mit dem gesamten Haushalt teilen. Nun soll die elterliche Kontrolle der Aktivitäten des Kindes und die Zuweisung altersgerechter Inhalte einfacher werden. Auch lassen sich Fotos innerhalb der Familie einfacher teilen. Dazu gibt es eine neue iCloud-Bibliothek für geteilte Inhalte, die von allen Familienmitgliedern bestückt werden kann.

Auch in diesem Jahr stellt Apple die Privatsphäre der iOS-Nutzer als Pluspunkt heraus. Mit einem neuen Sicherheitscheck kann man schnell alle Privatsphären-Einstellungen zurücksetzen, um Stalking zu verhindern.

Apple Homekit für das smarte Heim unterstützt das neue Netzprotokoll „Matter“, wir hatten hier bereits berichtet. Es bietet einen besseren Datenaustausch und die Integration unterschiedlicher Geräte, 130 neue Produkte seien in der Entwicklung. Auch wird die Home-App unter iOS 16 überarbeitet, um beispielsweise alle Räume auf einen Blick zu sehen.