Watch the new iPads

Neue Produkte von Apple : Watch the new iPads

Das Warten auf die neuen iPhone-Modelle kann man sich mit einer verbesserten Apple Watch und dem schnellsten iPad aller Zeiten versüßen. Der amerikanische Hersteller hat am Dienstag die Apple Watch Series 6 vorgestellt. Die smarten Uhren aus Cupertino gibt es seit fünf Jahren, Apple dominiert den Markt vor Samsung und Garmin. Üblicherweise werden im September die neuen iPhones zusammen mit der modernisierten Uhrenkollektion vorgestellt. In diesem Jahr verzögert sich die Produktion neuer Handys coronabedingt um einige Wochen, so rücken die Apple Watch und das iPad in den Vordergrund.

Die neue Series 6 kommt mit etlichen Funktionen rund um die Gesundheit. So ist die Uhr über optische Sensoren in der Lage, die Sauerstoffsättigung des Blutes zu messen, wie das die Rivalen von Garmin oder Samsung bereits länger können. Die Series 6 macht es allerdings schneller, in nur 15 Sekunden, sagt Apple. Gesättigtes, mit Sauerstoff beladenes Hämoglobin ist hellrot und absorbiert vor allem rotes Licht. Ungesättigtes Hämoglobin erscheint hingegen dunkelrot bis bläulich.

Sportuhren bieten die Funktionalität vor allem aus einem Grund an: Als Warnung vor der Höhenkrankheit im Hochgebirge. Mit der Höhe sinkt der Luftdruck, daher ist in der Atemluft weniger Sauerstoff enthalten. Der Körper muss mehr rote Blutkörperchen mit Sauerstoff beladenem Hämoglobin bilden, und das dauert. Selbst gut trainierte Bergsteiger können durch zu schnellen Aufstieg höhenkrank werden, wenn sie nicht regelmäßige Pausen einlegen, um sich zu akklimatisieren. Hier ist die Messung der Sauerstoffsättigung hilfreich.

Bei gesunden Menschen ist eine kontinuierliche Messung rund um die Uhr nicht erforderlich. Allerdings kann eine nächtliche Erfassung der Sauerstoffsättigung auf Phasen von Schlafapnoe hinweisen.

Das neue Betriebssystem Watch OS 7, das in dieser Woche auch für ältere Uhren bereitgestellt wird, bietet erstmals ein Schlafprogramm an, bei dem sich die Uhr abends dunkel und stumm schaltet. Man soll die Uhr auch nachts tragen, denn Watch OS 7 misst erstmals die Schlafdauer. Eine weitergehende Auswertung der Nachtruhe, wie sie andere Hersteller mit der Unterscheidung von Tiefschlaf, REM-Schlaf und Wachphasen anbieten, hat Apple nicht implementiert.

Watch OS 7 bietet zudem neue Zifferblätter und Komplikationen. Nutzer können Zifferblätter mit anderen teilen. Eine neue Corona-Funktion: Die Uhr erkennt die Bewegung des Händewaschens, und mit einem Timer soll man motiviert werden, hinreichend lange zu waschen. Mit Apple Carkey wandert sodann der digitale Autoschlüssel in die Uhr.

Noch helleres Display

Die neue Apple Series 6 ist optisch kaum von Series 4 und 5 zu unterscheiden, soll aber einen schnelleren Prozessor haben. Die Anzeige ist „always on“, also auf Wunsch permanent eingeschaltet, und reduziert die Darstellung im Ruhezustand minimal. Das Display sei jetzt noch heller, sagt Apple.