Neue Produkte von Google : Google bleibt dran

Auch in diesem Herbst präsentiert das Unternehmen neue Produkte aus mehreren Gattungen. Smartphone Pixel 5, Streaming-Box Chromecast und smarter Lautsprecher Nest Audio sollen Kunden an Googles Universum binden.

Jetzt ist Google an der Reihe. Nachdem Samsung, Apple und Amazon wie immer zur Herbstzeit ihre neuen Produkte vorgestellt haben, präsentierte Google am Mittwochabend neue Modelle seiner Pixel-Smartphones, des Streaming-Dongles Chromecast und smarten Lautsprechers Nest Audio. Es gab sogar noch Überraschungen, obwohl alle drei Produkte bereits vorher geleakt wurden. Dennoch dürften Google-Fans Spaß gehabt haben während der halbstündigen Veranstaltung, an der man nur per Live-Stream teilnehmen konnte. Denn einige Produkte kommen mit neuen spannenden Eigenschaften.

Smartphone Pixel 5 und 4a 5G

Google betreibt mit seinem neuen Smartphone so etwas wie Downsizing. Das neue Pixel 5 ist zwar weiterhin das Flaggschiff, jedoch nicht mehr in Preis und Ausstattung. Es kostet „nur“ 613 Euro. Im Vergleich zu seinem Vorgänger kann das Smartphone keine besonderen Funktionen vorweisen. Positiv gewendet konzentriert sich Google auf das Wesentliche. Entsperrt wird ganz klassisch über einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Der Bildschirm ist 6 Zoll groß und hat vermutlich wieder eine Bildwiederholrate von 90 Hertz. Diese Qualität dürfte den meisten Nutzern genügen, innovativ ist anders.

Das Gleiche gilt für Speicher und Prozessoreinheit. Der Snapdragon 765G zählt nicht zu den schnellsten Chips, reicht aber für die meisten Anwendungen. Ebenso kommt man mit 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte gut über die Runden. In puncto Laden hat Google nach vorne geschaut. Das Pixel 5 lässt sich weiter kabellos aufladen, zudem können andere Geräte wie etwa die hauseigenen In-Ear-Hörer mit Energie versorgt werden, wenn man sie auf den Rücken des Smartphones legt. Dank der auf 4000 Milliamperestunden gewachsenen Batterie wird vermutlich erst am späten Abend ein Tankstopp notwendig sein. Mit dem neuen „extremen Stromsparmodus“ soll der Akku sogar 48 Stunden halten.

Für die Kamera hat Google etwas eingeführt, was sich Kunden schon beim Vorgänger gewünscht haben. Sie hat neben dem Standard-Objektiv (12 Megapixel) eine Weitwinkel-Linse mit 16 Megapixel. Dafür fällt das Zoom-Modul weg. Da Google mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und den daraus abgeleiteten Algorithmen aus der Standard-Hardware der Kamera erstaunlich viel herausholt, dürfte der Wegfall des Zoom-Objektivs zu verschmerzen sein. Google hat weitere Software-Funktionen eingeführt. So lassen sich auch im Selfie-Modus bei schwachem Licht kontrastreiche Bilder aufnehmen. Zudem kann der Hintergrund von Selfies im Editor angepasst werden, indem im Nachhinein künstlich Licht hinzugefügt wird. Für Videos hat sich Google den „Kino-Effekt-Modus“ einfallen lassen, der „butterweiche Kameraschwenks“ ermöglichen soll.

Das typische Pixel-Design hat überlebt. Der im Vergleich zur Konkurrenz doch üppige Rand ist etwas dünner geworden.

Google hatte noch ein zweites Smartphone im Gepäck: Das Pixel 4a 5G. Es ist – wie der Name schon sagt – die 5G-Ausführung des Mittelklasse-Geräts, dessen ausführlichen Test Sie hier lesen können. Der Akku ist in der 5G-Version etwas größer geworden, ebenso das Display. Es kostet knapp 490 Euro.