Neuer HbbTV-Standard : Fernsehwerbung total

Das Netz sieht alles. Zum Beispiel jeden Klick bei Amazon: Wer dort nach einem neuen Toaster Ausschau hält, darf sich nicht wundern, wenn schon eine halbe Stunde später jede Menge Hausrat in Anzeigenfenstern auf allen möglichen Websites auftaucht. Die Werbewirtschaft wünscht sich schon lange, dass auch das Fernsehen nach diesen Prinzipien funktioniert. Smarte Fernsehgeräte, die mit dem Internet verbunden sind, bieten dafür längst eine wichtige Voraussetzung: HbbTV, ein Standard, der technische Brücken zwischen klassischer TV-Ausstrahlung und Online-Inhalten baut, protokolliert, was wann auf der Mattscheibe läuft, und übermittelt diese Information an die Server der Sender – anonymisiert, heißt es, und das heißt nicht viel.

Jetzt macht sich HbbTV fit für den nächsten Schritt. In der vergangenen Woche hat die HbbTV Association, die Industrieorganisation hinter der Normensammlung, ihre Spezifikationen für individualisierte Werbung („Targeted Advertising“) vorgestellt. Dank HbbTV-TA, wie der neue Standard heißt, können die Programmanbieter künftig die klassischen Werbeblöcke durch individualisierte Spots ersetzen – ausgewählt von Algorithmen nach Sichtung verfügbarer Nutzerdaten. Zugespielt werden solche Werbe-Einheiten über das Internet.

Das Fernsehen über die Rundfunk-Verbreitungswege bleibt während dieser Zeit unsichtbar, es wird überlagert von einer Art Browserfenster, in dem die personalisierte Werbung läuft. „Die Entwicklung der Spezifikation erfolgte aufgrund der Nachfrage von Rundfunkanbietern“, sagt Vincent Grivet, Vorsitzender der Association – und trifft damit wohl unfreiwillig den Kern. Denn niemand hat die Zuschauer nach ihren Wünschen gefragt. Die Rolle der gläsernen Konsumenten auf dem Sofa ist für sie sicher nicht die Endstation Sehnsucht. Es gibt allerdings einen Ausweg: Zum Glück kann jeder mit der Fernbedienung abstimmen, denn HbbTV lässt sich komplett abschalten.

Aufdringliche Werbung aber kommt auch noch auf anderen Wegen auf die Bildschirme – sogar bis in vermeintlich neutrale Gefilde, die Bedienoberflächen der Geräte. Samsung etwa lieferte dafür lange Zeit ein trauriges Beispiel: Veritable Shitstorms rieben sich daran, dass selbst in der Inhalte-Navigationsleiste des „Smart Hub“, wie der Hersteller seinen Start-Bildschirm nennt, Werbekacheln aufpoppen, die dort wirklich niemand braucht. Mehr noch: Ein werbefinanziertes Programmpaket namens TV Plus macht sich immer mal selbständig und flutet den Start-Bildschirm gleich nach dem Einschalten des Fernsehers mit Trailern von seltsamen Videos, drunter nicht wenige eher peinlichen Inhalts. Auch schrille Werbung für Video-Portale wie Rakuten taucht so immer wieder ungefragt auf.

Ein Samsung-Modell des Jahrgangs 2019 hat uns da angenehm überrascht: TV Plus ließ sich mit wenigen Klicks aus der Navigationsleiste und gleichzeitig aus der kompletten Senderliste entfernen. Seither gibt die nervtötende Video-Dreingabe Ruhe, und übrig bleibt vom Smart Hub nur eine Übersichtsseite. Wir werden den Smart Hub weiter beobachten – stets die Frage im Blick: Hat der Hersteller dazugelernt? Wir würden es seinen Kunden wünschen. Lernfähigkeit wünschen wir auch allen Medienhäusern, die von neuen, sprudelnden Umsatzquellen aus „maßgeschneiderter“ Zwangswerbung träumen.