Netzwerkspieler im Test : Musik in Strömen

Früher konnte der HiFi-Turm im Wohnzimmer gar nicht hoch genug sein – zeugte er doch von Anspruch und Expertise seines Erbauers. Heute taugen Stapel aus schwarzen Kästen nicht mehr als audiophile Statussymbole. Denn längst gibt Hardware-Minimalismus den Ton an. Zum genussvollen Hören braucht man nicht viel. Neben den unverzichtbaren Lautsprechern reicht ein einziger Elektronik-Baustein, der die Musik aus dem Netz saugt, mit seinen Endstufen angemessen verstärkt und an die Boxen schickt. Zwei neue Geräte dieser Gattung gehen in diesen Tagen an den Start.

Der größere der beiden Probanden, er heißt Evo 75, stammt von Cambridge Audio und kostet um 2000 Euro, entfernt sich gar nicht so weit vom klassischen Komponenten-Design: Die kantige Form hat er aus verflossenen Epochen in die Moderne gerettet – wenn auch mit zierlicheren Abmessungen. Hölzerne Seitenwangen, auf Wunsch wechselbar gegen schwarze Profilleisten, zitieren obendrein die Formensprache von gestern. Dazu passt ein dicker Drehknopf, der, umgeben von einem silbernen Kranz, die Frontpartie dominiert und nach alter Väter Sitte zur Lautstärke-Einstellung dient. Der Kranz steppt in kleinen Schritten durch das Angebot der Musikquellen. Beinahe konservativ mutet auch eine vertikale Reihe aus echten mechanischen Tasten an. Sie löst grundlegendende Bedienfunktionen aus. All dies lässt sich natürlich auch mit der App zum Gerät steuern, obendrein kann eine flache Fernbedienung die wichtigsten Funktionen auslösen, doch wir finden die Zugeständnisse an ergonomische Gewohnheiten eigentlich ganz sympathisch. Links von den Tasten zeigt ein großes Display, was läuft: Titel-Cover oder Logos von Internet-Radiosendern illustrieren das Programm, Textzeilen und kleine Symbole informieren über weitere Details.