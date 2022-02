Netzwerkspieler im Test : Klangvoll

Die Musik spielt heute im Netz. Natürlich liefern auch noch andere Quellen Hörenswertes, aber zu einer modernen HiFi-Anlage gehört ein Apparat, der drahtlosen Kontakt zu Streamingdiensten wie Spotify, Tidal oder Qobuz und zu unzähligen Internet-Radiostationen aufnehmen kann. Wir haben drei Komponenten mit einschlägigen Fähigkeiten angehört – samt und sonders Kombinationen aus Netzwerk-Spielern und Vollverstärkern, die nur noch den Kontakt zu passenden Lautsprechern brauchen, um die Hausmusik zu starten.

Das Modell Audiolab Omnia, Preis um 1800 Euro, bringt sogar noch ein eingebautes CD-Laufwerk mit, vereint also in seinem stabilen, 44 Zentimeter breiten Aluminiumgehäuse eine komplette HiFi-Anlage. Dennoch dürfen etliche externe Geräte mitspielen. Vier digitale Musiklieferanten finden über optische und koaxiale Eingänge Anschluss, eine USB-Schnittstelle lädt Musikdateien von Speichersticks, und über einen weiteren USB-Anschluss kann ein Computer digitale Musik schicken. Vier Paar Cinchbuchsen verbinden die Anlage mit der analogen Welt. Eines dieser Stereopärchen, speziell auf Phonosignale zugeschnitten, lädt sogar einen Vinylplattenspieler zum Musizieren ein – eine Rarität in einer Gerätegeneration, die auf digitale Vernetzung setzt. Eine weitere Seltenheit in moderner Umgebung verbirgt der Generalist in seinem Inneren: Hier erzeugt noch eine konventionelle Endstufe, von einem soliden Ringkerntransformator mit Strom versorgt, das Leistungsangebot für die Lautsprecher. Für Konzerte am späten Abend gibt es obendrein einen Kopfhöreranschluss; die beiden anderen Testkandidaten brauchen fürs private Hören einen zusätzlichen Verstärker.