Soundbar von Sonos im Test : Kleiner Kraftriegel

Sonos, der Spezialist für drahtlose Streaming-Lautsprecher, meldet Nachwuchs. Eine neue Soundbar mit dem Taufnamen Ray bereichert von dieser Woche an die Gerätefamilie des Herstellers. Zwei größere Soundbar-Modelle hat Sonos schon länger im Programm. Das größte, Arc genannt, taugt für Fernsehgeräte mit Diagonalmaßen von 55 Zoll an, also für veritables Heimkino. Die Wiedergabe von Dolby Atmos mit eingebauten Schallwandlern, die zur Reflexion gegen die Zimmerdecke strahlen, unterstreicht diesen Anspruch. Ein kleineres Familienmitglied, Beam 2 genannt, versteht sich ebenfalls auf 3-D-Ton in Dolby Atmos, erzeugt die Raumillusion allerdings mit rein virtuellen Mitteln.

Und was kann die neue Ray? Sie soll, sagt Sonos, den Ton zum Bild in kleineren Räumen veredeln. Denn die zierliche Soundbar misst gerade 56 Zentimeter in der Breite, und mit ihrem Preis von 299 Euro passt sie zu überschaubaren Budgets. Lohnt sich die Investition ins kompakte Einsteigermodell? Wir haben die Ray zum Vorspiel gebeten.