Klapp-Smartphone : Motorolas Razr kehrt zurück Von Michael Spehr

- Aktualisiert am 14.11.2019 - 10:52 Bildbeschreibung einblenden Gleicht schon dem Original: das neue Motorola Razr Bild: Hersteller Ein legendäres Klapphandy kommt jetzt als Smartphone zum Aufklappen. Motorola stellt das neue Razr vor. 1 Min. Permalink: https://www.faz.net/-gyc-9tc17 Weitersagen abbrechen Ein weiteres Smartphone mit Faltdisplay hat Motorola in Los Angeles vorgestellt. Es orientiert sich an den alten Klapphandys des Herstellers und trägt auch deren Namen. Das Razr lässt sich horizontal falten und bietet aufgeklappt einen Bildschirm mit 6,2 Zoll in der Diagonale und einer Auflösung von 2142 × 876 Pixel. Im geschlossenen Zustand gibt es ein kleines Außendisplay mit 2,7 Zoll. Das Gerät misst aufgeklappt 7,2 × 17,2 × 1,4 Zentimeter und wiegt 205 Gramm. Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. F.A.Z.



Zusammengeklappt schrumpft die Länge auf 9,4 Zentimeter. Im Unterschied zum Galaxy Fold von Samsung wird das Razr an der Faltstelle nicht dicker. Hinsichtlich Prozessor und Akku ist das Razr eher in der Mittelklasse einzuordnen. Es kommt im Dezember für 1500 Dollar in den Vereinigten Staaten auf den Markt und im kommenden Jahr nach Europa. Am Montag wird Marco Dettweiler für FAZ.NET eine erste Einschätzung des Geräts nach einem Hands-on in London bringen. Bilderstrecke false Zur Startseite Permalink: https://www.faz.net/-gyc-9tc17 Weitersagen abbrechen

