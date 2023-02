Mobiler Durchblick: Ein Besucher des Mobile World Congress in Barcelona filmt das Honor Magic VS. Bild: EPA

Der Sonntag vor der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona ist alles andere als ein Ruhetag. Ein Kollege pflegte immer zu sagen: „Dann ist der Drops gelutscht!“ Die Süßigkeit kam jahrelang von Samsung, die am Sonntagabend ihre neue S-Reihe jenseits des Messegeländes mit der Aufmerksamkeit des MWC-Publikums vorstellten und mit ihrem Flaggschiff der Android-Konkurrenz zeigten, wo der Hammer hängt. Das ist viele Jahre her. Irgendwann entschieden die Koreaner, ihr jährliches Event unabhängig vom MWC zu veranstalten.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





Samsungs Entscheidung gegen den MWC als Präsentationsort gab einem anderen Hersteller die Gelegenheit, den Fokus auf sich zu ziehen. Huawei präsentierte mehrere Jahre mit viel Tam-Tam seine neue P-Serie, das Flaggschiff der Chinesen. Dann kamen Trump und Corona. Der ehemalige US-Präsident sorgte dafür, dass Huawei kaum noch Smartphones in Europa verkauft, weil dem Unternehmen untersagt wurde, Google-Dienste auf dem Gerät laufen zu lassen. Die Pandemie sorgte dafür, dass der MWC zwei Mal ausfiel und 2022 wenig los war in Barcelona.

Chinas Marken präsentieren sich selbstbewusst

Nun ist der Mobile World Congress in (fast) alter Stärke zurück und ebenso die Chinesen. Xiaomi hat den Sonntag an sich gezogen und in der gleichen Halle sein neues Flaggschiff präsentiert wie damals Samsung. Den Anspruch auf technologische Marktführerschaft, der auf der Bühne mit vielen Worten, Sprechern, Bildern, Videos und Geräten an hunderte Journalisten und Händler vermittelt wird, ist von ähnlich großem Selbstbewusstsein geprägt wie seinerzeit der von Samsung und Huawei. Xiaomi ist auf dem chinesischen Markt zwar nur auf Platz 5, was die Marktanteile betrifft, aber global auf Platz 3 hinter Apple und Samsung.

Xiaomis Flaggschiff, das auf dem MWC gezeigt wurde, spielt technisch auf jeden Fall ganz vorne mit. Dass das 13 Pro von der neuesten Prozessoreinheit von Qualcomm angetrieben wird, dem Snapdragon 8 Gen 2, ein Display mit ziemlich hoher Auflösung in einer Größe von 6,73 Zoll und 120 Hertz Bildwiederholrate hat und 12 Gigabyte Arbeitspeicher und 256 internen Speicher vorweisen kann, macht es noch nicht zum Vorzeigeprodukt, weil die Konkurrenz ähnlich anspruchsvolle Eigenschaften an ihren Flaggschiffen zeigen kann. Es ist mal wieder die Kamera, mit der man versucht die Konkurrenz auszustechen.

Dafür hat sich Xiaomi mit Leica zusammengetan. Das ist nicht das erste Mal, dass das deutsche Traditionsunternehmen mit seiner Kamerakompetenz einen Smartphonehersteller an sich bindet. Leica hatte seine erste Partnerschaft mit Huawei. Die Zusammenarbeit zwischen Xiaomi und Leica hat eine Kamera im 13 Pro hervorgebracht, die mit drei Optiken aufwartet, deren Sensor jeweils mit 50 Megapixel auflöst. Hinter der Hautlinse, dem Weitwinkel, steckt ein 1 Zoll großer Sensor, was vielversprechend klingt und selten ist. Auch das Teleobjektiv kann dank seiner „Floating“-Technologie etwas, was andere Smartphone-Kameras nicht können. Es taugt zugleich für Makroaufnahmen, die beim ersten Ausprobieren beeindruckend aussahen.

Samsung und Huawei haben es vorgemacht

Ob der Preis von 1300 Euro nicht zu hoch ist für das Topmodel eines chinesischen Unternehmens, das in Deutschland noch nicht so bekannt ist, wird sich zeigen. Für 1000 Euro gibt es übrigens das Xiaomi 13, mit einer etwas weniger innovativen Kamera und kleinerem Bildschirm. Und mit dem Lite für 500 Euro begibt sich Xiaomi in die Mittelklasse. Es ist also für jeden etwas dabei. So wie bei Samsung heute und damals Huawei.