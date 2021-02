Surface Duo im Test : Microsoft hält jetzt auch die Klappe

Microsoft ist zurück auf dem Markt der Smartphones. Nachdem die Übernahme von Nokia und der Versuch gescheitert ist, ein drittes Betriebssystem neben denen von Apple und Google zu etablieren, versuchen es die Amerikaner nun mit eigener Hardware und fremder Software. Wie der Name schon andeutet, ist das Surface Duo ein weiteres Gerät aus der Surface-Familie, die mittlerweile aus Notebooks, Tablets und Kopfhörern besteht. Es ist aber kein gewöhnliches Android-Smartphone. Das Duo lässt sich wie ein Buch aufklappen. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren bereits Samsung, Huawei und Motorola ein faltbares Smartphone vorgestellt haben, bereichert nun auch Microsoft diese Gattung. Angekündigt wurde es bereits Anfang Oktober 2019.

Wenn man das Gerät erstmals in die Hand nimmt, wird schnell der Unterschied zu den anderen Klapp-Handys klar. Das Duo ist wie ein Buch konzipiert. Klappt man es auf, öffnet sich eine Bildschirmseite links und eine zweite rechts. Beide sind mit 5,6 Zoll gleich groß, quasi getrennt durch die Heftung, die aus zwei Scharnieren besteht. Betrachtet man die beiden Bildschirme als einen, was nie so richtig gelingen mag, weil stets der Steg in der Mitte zu sehen ist, kommt man auf eine Diagonale von 8,1 Zoll. Der Widerstand des Scharnies ist gut dosiert. Das Duo lässt sich komfortabel öffnen und schließen, die schmale vertikale Lücke zwischen den Hälften ist groß genug, damit sich kein Staub oder Schmutz sammeln kann.