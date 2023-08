Wie das so ist bei einem großen Umzug: Nicht alles läuft glatt, manches geht kaputt, und einige Dinge bleiben in der Vergangenheit, weil sie nicht kompatibel zur neuen Zukunft sind. Bei uns stand ein gar nicht mal so großer Umzug an, vom kleinen Mac Notebook hin zu einem ausgewachsenen Mac Studio, also einem Desktop-Rechner. Was soll dabei schon schiefgehen? Das Timemachine-Backup aktualisieren auf dem alten Notebook und aufspielen aufs neue Gerät. Kein Hexenwerk. Doch wir wollten einen frischen Start und nicht jeden Ballast der Untiefen des Back-ups mitschleppen. Alle paar Jahre sollte man mit dem alten Datenbestand radikal brechen und ganz neu anfangen. Clean Install nennt das die Technikgemeinde.

Also lautete die Strategie: Der neue Mac Studio wird frisch hergerichtet, jede App wird neu installiert, und die eigenen Nutzerdaten liegen ohnehin in der Cloud, können also auf einfachste Weise von einem PC zum nächsten übertragen werden. So einfach gestaltete sich die Umsetzung indes nicht. Die Cloud ist in diesem Fall Onedrive von Microsoft. Ein vollkommen ausreichendes Terabyte Speicher gehört zum Office-Paket Microsoft 365 dazu, und Onedrive hat den riesigen Vorzug, dass es in beiden Betriebssystem-Welten läuft. Was auf dem Windows-Rechner erstellt oder aktualisiert wird, kommt automatisch in der Apple-Welt an.