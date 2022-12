Luxusobjekte für Weihnachten : Echt jetzt?

Aktualisiert am

Ein Fernsehgerät für 30.000 Euro, dazu eine Soundbar für 7500 Euro und ein Handy für mehr als 2000? Bisher galt die Maxime, dass es in der schnelllebigen Welt der Elektronik eher günstig zugeht. Schließlich altern die Produkte rasch, weil der technische Fortschritt rast.

Doch nun staunen wir über spektakuläre Ausnahmen. Wenn feine mechanische Komponenten und ein spektakuläres Design zum Einsatz kommen, steigt auch der Preis. Die Hersteller setzen auf hohe Qualität, nehmen Anleihen an der Modewelt und experimentieren mit Extravaganz, wenn bewährte Technik aus der Welt der Bits und Bytes in einem originellen Gehäuse verbaut wird oder sich die digitale Sportuhr an der Welt der hochwertigen Chronographen orientiert.