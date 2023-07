Kopfschütteln, fragende Blicke, Unverständnis. Die Spinner aus der Technik- und-Motor-Redaktion schrecken vor nichts zurück. Überall Kopfschütteln beim Gang über die Flure des F.A.Z.-Towers. Deshalb haben wir uns mit dem luftreinigenden Kopfhörer gar nicht erst nach draußen getraut. Stets die gleiche Reaktion: Niemand würde sich mit dem Ding auf dem Kopf auf der Straße blicken lassen.

Marco Dettweiler Redakteur in der Wirtschaft.





An wen hat Dyson eigentlich gedacht, als die Entwickler vor sechs Jahren, also weit vor der Coronapandemie, mit einem Projekt starteten, das den Nutzern einen Kopfhörer auf die Ohren und einen Luftreiniger vor den Mund setzt? Zum Beispiel an Menschen, die an Luftverschmutzung leiden, lässt Dyson wissen, und legt Studien vor. Die Luft ist in vielen Städten Indiens, Chinas und anderer Länder so schlecht, dass die Bewohner einen Luftreiniger im Gesicht gebrauchen können. Aber wer von diesen Millionen Menschen kann sich einen Dyson Zone für 900 Euro leisten?