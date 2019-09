Lautsprecher von Ikea im Test : Swedise Symfonisker

In den Verkaufsregalen von Ikea stehen Lautsprecher von Sonos. Für 99 und 179 Euro. Symfonisk heißen sie und klingen so.

Die günstigsten Sonos-Lautsprecher heißen Symfonisk und stehen seit Anfang August in den Verkaufsregalen von Ikea. Sie sind ein Gemeinschaftswerk des amerikanischen Spezialisten für Drahtlos-Musik und des schwedischen Möbelhauses. Wir haben schon im Frühjahr über die beiden Neulinge berichtet – lange vor der Serienproduktion. Jetzt ist es Zeit, ihren finalen Klang zu bewerten.

Noch ein paar Details vorab: Das größere Modell, Kostenpunkt 179 Euro, steckt im bauchigen Fuß einer Tischlampe mit einem Schirm aus Glas, das kleinere hat ein schmales quaderförmiges Gehäuse und ist für 99 Euro zu haben. Alle beide bieten Sonos-Komfort: Sie lassen sich mit der Funktion Trueplay einmessen und somit klanglich justieren, und sie verstehen sich auf Apples Übertragungsprotokoll Airplay 2, spielen also nicht nur mit der Sonos-App. Allerdings haben sie keine eingebauten Mikrofone für die Sprachsteuerung. Für diese Aufgabe müssen zusätzliche Geräte her.

Im Hörcheck haben wir den kleinen runden Sonos-Lautsprecher One als Referenz herangezogen. Er musiziert mit einem frischen, stimmigen Klangbild und liefert, gemessen an seiner Größe, recht tiefe, eher trockene, straffe Bässe. In der Symfonisk-Lampe steckt praktisch dieselbe Elektronik, doch es gibt leichte Unterschiede. Der tiefe Grundtonbereich und obere Basslagen klingen etwas üppiger, nicht unangenehm, aber dadurch auch weniger präzise; uns gefällt der Sonos One deshalb etwas besser, aber der Vorsprung ist nicht dramatisch.

Die günstige Symfonisk-Variante macht ihre Sache ebenfalls nicht schlecht, intoniert aber Stimmen und Instrumente nicht so frei, wirkt manchmal etwas angestrengt. Tritt der Kleine allerdings zu zweit in einer Stereo-Kombination an, produziert er durchaus Hörenswertes – vor allem gemessen am niedrigen Preis von 99 Euro. Auch in einer Surround-Kombination, etwa im Zusammenspiel mit einer Sonos-Soundbar, macht er eine gute Figur.