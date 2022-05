Kopfhörer und Player von Sony : Moritas Erbe

Als Sony-Gründer Akio Morita vor 43 Jahren den ersten Walkman der Welt vorstellte, rotierte im Inneren des mobilen Musikanten eine Magnetband-Kassette. Heute, viele Technik-Generationen später, gibt es die Nachfahren der Walkman-Sippe noch immer. Die Idee vom Musikspaß unterwegs hat überlebt – daran hat auch das Ende des iPods und anderer ambulanter Unterhalter nichts geändert.

Für die jüngste und spektakulärste Ausgabe des Walkman allerdings wäre die Hosentasche ein gewagtes Behältnis: Das mächtige Stück Elektronik zieht den Hosenbund mit einem Gewicht von einem knappen Pfund in die Tiefe – da muss das Beinkleid schon sicher sitzen. Mithin ist klar, wo Sony die ökologische Nische für das Walkman-Überleben verortet: In den Gefilden des High End, wo Kompromisse nichts zu suchen haben.

Das äußert sich in vielen Details des neuen, NW-WM1ZM2 genannten Players: Sein mächtiges, vergoldetes Gehäuse fräst der Hersteller aus einem massiven Block aus reinem Kupfer. Neben dem üblichen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für einen gewöhnlichen Kopfhörer gibt es auch eine größere Buchse, wo High-End-Hörer mit symmetrischem Anschluss andocken können. Diese Art der Signalführung steht für die Musikübertragung mit geringeren Dreingaben wie Rauschen und Verzerrungen. Und die eingebauten Buchsen beziehen ihre Signale nicht etwa über dünne Leiterbahnen einer Platine, sondern über kräftige, abgeschirmte Kabel. Puristischen Philosophien folgt auch die Auslegung der Elektronik. Spezielle Polymer-Kondensatoren in der Stromversorgung, sagt der Hersteller, laufen erst nach einer Einspielzeit von 200 Stunden zu ihrer Höchstform und damit zu ihren feinsten Beiträgen zur Klangqualität auf.

Mechanische Relais übernehmen die Stummschaltung des symmetrischen Ausgangs, erkennbar an hörbarem Klicken. Die üblichen schaltenden Halbleiter, so das Argument für diese Lösung, könnten sich mit Rauschen oder Verzerrungen ins Klanggeschehen einmischen. Die eingebauten Schalt-Verstärker verarbeiten neben den üblichen PCM-Digitalsignalen auch Einbit-Datenströme in DSD; wenn sie sollen, konvertieren sie sogar PCM- in DSD-Musik, wovon sich manche High-End-Adepten weitere subtile Klangvorteile versprechen. Musiksignale in höchsten Auflösungen sind für den Player kein Problem, auf alle gängigen Codierungen versteht er sich ebenso, selbst mit der exotischen MQA-Signalaufbereitung kommt er zurecht.

Platz für üppiges mobiles Musikrepertoire

Wer mag, kann sogar in Analog-Nostalgie schwelgen: Eine spezielle Kosmetik-Schaltung simuliert vinyltypische Resonanzen und Abtastgeräusche. Für gröbere Eingriffe ins Klanggeschehen hält sich ein zehnbandiger Equalizer bereit. Das mobile Musikrepertoire darf gern üppig ausfallen: Der eingebaute Datenspeicher fasst 256 Gigabyte, und wenn das nicht reicht, hilft eine Micro-SD-Karte weiter, für die der Player an seiner linken Seite einen verdeckten Schacht bereithält. Die Bluetooth-Übertragung an Drahtlos-Kopfhörer zählt zwar nicht zum Kern seiner High-End-Mission, aber der Vollständigkeit halber bietet der Walkman sie an. Ein LDAC genannter Codec soll selbst diesen Übertragungsweg veredeln. Eine weitere Betriebsart verdient ebenfalls Erwähnung: Über ein USB-C-Kabel kann der Player Digitalsignale von einer externen Quelle entgegennehmen und über seine eingebauten Wandler abspielen – etwa für die Wiedergabe eines Musikarchivs im Notebook.