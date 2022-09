Sennheiser Momentum 4 Wireless : Auf Ohrhöhe mit Apple

Es ist fast genau drei Jahre her, als Sennheiser seinen ersten Momentum Wireless vorgestellt hat. Die vierte Version des kabellosen, ohrumschließenden Kopfhörers sieht im Vergleich zum ersten Modell anders aus. Nur der Preis von 350 Euro ist fast der gleiche. Das Design ist eher ein Rückschritt. Unser Testgerät in Schwarz sieht so langweilig aus wie die Produkte von Bose, Sony und anderen. Lediglich mit dem Stoffbezug auf dem Bügel hebt sich der Momentum 4 Wireless ein wenig von der Masse der Kopfhörer ab. Das Modell in Weiß wirkt erfrischender, ist aber kein Designwunder.

Die Muscheln sind aus Kunststoff, an deren Unterseite der USB-C-Anschluss, ein Knopf zum Wechsel der Nebengeräuschunterdrückung, eine LED-Reihe mit Statusinformationen und Mikrofoneinlässe sitzen. Ungewöhnlich ist der Klinkeneingang, da kaum ein Smartphone noch einen analogen Ausgang hat. Da im Aufbewahrungsetui ein Adapter für das Flugzeug liegt, um sich über dieses Spezialkabel mit dem Audioeingang am Flugzeugsitz verbinden zu können, gibt Sennheiser selbst den Hinweis, wozu die Buchse gut sein könnte.