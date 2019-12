Kopfhörer B & W PX7 im Hörtest : Des Bowers neue Lieder

Ob Beats, Bose, Sennheiser, Sony: Sie alle bieten kabellose Modelle mit Geräuschunterdrückung an. Nun kommt auch Bowers & Wilkins mit so einem Kopfhörer.

Ob Beats, Bose, Sennheiser, Sony - alle Kopfhörer-Großkonfektionäre bieten Modelle an, die drahtlos musizieren und mit elektronischen Geräuschkillern neutralisieren, was in der Umgebung lärmt. Bowers & Wilkins hat sich spät entschlossen, dem Trend zu folgen, doch jetzt hat auch die feine britische Marke das Kabel gekappt und den digitalen Schallschlucker eingebaut. Und zwar konsequent. Es gibt eine Ohrstöpsel-Variante, einen kompakten Kopfhörer mit aufliegenden Muscheln und eine größere Over-Ear-Version mit umschließenden Polstern. Wir haben Letztere zum Hörcheck ausgesucht. Sie heißt PX7, kostet um 400 Euro, liegt damit auf dem Preisniveau vergleichbarer Konkurrenzmodelle, etwa des Momentum Wireless von Sennheiser.

Der neue Hörer trägt sich angenehm. Seine Kapseln sitzen fest und sicher, ohne zu drücken, der leichte, aus einem Mix von Kunststoff und Karbonfasern gefertigte und gut gepolsterte Bügel ist kaum zu spüren. Zur Steuerung der Elektronik sitzen auf der rechten Kapsel vier Tasten. Eine zum Einschalten und zur Bluetooth-Kopplung, drei weitere für die Lautstärke, für Start und für Pause. Auch ein Griff zum Hörer unterbricht die Musik.

Die Rauschunterdrückung lässt sich in zwei Stufen schalten. Zur Wahl stehen maximale Wirkung oder reduzierte Schalldämpfung, die zum Beispiel Lautsprecheransagen durchlassen soll. Weitere Einstellungen erlaubt eine Steuer-App, die wir allerdings nur in der Datenbank von Google Play gefunden haben. Apples App Store bietet sie noch nicht an.

Im musikalischen Einsatz überzeugt der PX7 mit natürlichen, in allen Frequenzbereichen wohldosierten Klangfarben. Der Bass tönt kraftvoll, aber nicht zu fett, hohe Obertöne glitzern fein, ohne aufdringlich zu wirken. Große, luftige Klangräume liegen dem PX7 nicht so; die Wiedergabe mutet präzise, aber etwas kompakt an. Die Geräuschdämpfung leistet, was sie soll. Ratternde Zugwaggons oder fauchende Düsentriebwerke sind zwar nicht komplett unhörbar, aber doch so leise, dass die Musik angemessen zu ihrem Recht kommt.