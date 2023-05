Neulich in der Konferenz. Einer aus der Runde fehlt, also wird er per Handy zugeschaltet. Das Telefon halbwegs ordentlich so auszurichten, dass die Person in der Ferne möglichst viel mitbekommt, ist alles andere als einfach und gelingt letztlich nicht. Das Smartphone ist für solche Einsatzszenarien schlecht geeignet, seine Mikrofone fokussieren einen Sprecher und nicht die Umgebung ringsum. Mit einem Konferenzlautsprecher lässt sich viel verbessern, ein großer Lautsprecher bietet mehr Schalldruck und verzerrt bei hohem Pegel nicht. Mikrofone, die reihum alles erfassen, nehmen jeden aus der Runde mit, und dazu kommen noch die Tricks der Elektronik.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Die Gerätegattung empfiehlt sich also immer dann, wenn mehr als zwei Personen miteinander kommunizieren. Konferenzlautsprecher werden meist per USB oder Bluetooth an Rechner, Smartphone oder Tablet angebunden. Das Endgerät erkennt sie als Lautsprecher-Mikrofon-Kombination, und sie eignen sich für Telefonate, Chats und Videokonferenzen. Im Nebenjob übernehmen sie die Musikwiedergabe. Hersteller in diesem Bereich sind Poly, Sennheiser, Beyerdynamic oder Dell.

Wir haben seit Jahr und Tag einen ­Speak-Lautsprecher des Herstellers Jabra im Einsatz. Er ist nicht nur für die Freisprech-Telefonie mit Bluetooth zuständig, sondern muss nebenberuflich im Zweitjob auch die Aufgabe des PC-Lautsprechers übernehmen. Dazu ist er mit einem USB-Kabel am Rechner angeschlossen. Last, not least könnte man ihn auch zur Musikwiedergabe nutzen, der Klang ist recht ordentlich.

Jamba investiert viel in Design und Konzeption

Nun hat Jabra die Version 2 seiner Konferenzlautsprecher herausgebracht, sie heißen Speak 2 75, Speak 2 55 und Speak 2 40 und kosten zwischen 180 und 400 Euro. Den größten mit dem 75-Millimeter-Lautsprecher und den mittelgroßen mit 55 Millimetern haben wir einige Zeit ausprobiert. Das kleinste Modell haben wir ausgelassen, es hat weder Bluetooth noch einen Akku eingebaut.

Wie immer investiert Jabra viel in Design und Konzeption. Bedient wird der Lautsprecher mit Softkeys am äußeren Gehäuserand. Bei dem kleineren Modell ist die Tastenbelegung aufgedruckt. Das größere zeigt sie mit einer Hintergrundbeleuchtung an, allerdings nur im eingeschalteten Zustand. Der Lautsprecher ist nun mit Stoff geschützt, welcher Staub schnell anzieht. Die metallische Abdeckung des Vorgängers gefiel uns besser.

Das USB-Kabel lässt sich wie gehabt am unteren Rand des Gehäuses aufrollen. Leider verzichtet die neue Modellreihe auf den Kickstand, mit dem sich der Lautsprecher auch hochkant stellen ließ. Um den Wandel hin zu USB C zu unterstützen, gibt es nun den neuen Universalanschluss standardmäßig und einen USB-A-Adapter, der sich aufstecken lässt.



Beide Lautsprecher sind schnell in Betrieb genommen. Eingeschaltet zeigt ein umlaufender LED-Ring den Status an, in roter Farbe etwa eine Stummschaltung oder in grüner einen laufenden Anruf. Zugleich visualisiert das Element auch den Akkustand und die Qualität des Eingangssignals. Leuchtet der Ring während des Sprechens in oranger Farbe, sollte man sich näher zum Gerät hinbewegen oder lauter sprechen. Das funktioniert allerdings nur mit dem 75er-Modell.

Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit

Hatten die alten Konferenzlautsprecher nur ein Mikrofon eingebaut, sind es nun gleich vier. Eine weitere Finesse ist die Nebengeräuschunterdrückung, die Umgebungslärm verblüffend gut wegrechnet. Wir ließen laute Musik aus dem Radio spielen, begannen ein Telefonat, in welchem wir den Reflex, gegen die Musik anzuschreien, unterdrückten und in normaler Lautstärke redeten. Der Gesprächspartner hörte von der Musik nichts, man glaubt es kaum, es grenzt an Magie. Auch Tassengeklapper und Zwischenrufe steckten die Jabra-Spezialisten gut weg. Weiterhin gibt es eine Sprachnivellierung, die dazu beiträgt, dass alle Stimmen unabhängig von der Lautstärke gleich gut zu hören sind. Auf diese Weise kommt auch der leise Sprecher in der hinteren Ecke zu einem hörbar guten Auftritt.

Mehr zum Thema 1/ Viele ältere Rechner können nicht auf Windows 11 aktualisieren. Das hat gute Gründe.

Die neuen Lautsprecher unterstützen gängige Konferenzsysteme wie Microsoft Teams, Google Meet oder Zoom. Die Akkulaufzeit des großen Lautsprechers gibt Jabra mit bis zu 32 Stunden an, der 55er soll zwölf Stunden durchhalten. Nach unserer Einschätzung sind das realistische Angaben. Insgesamt bietet Jabra für viel Geld eine sehr überzeugende Lösung, die man schnell schätzen lernt. Wer eine noch bessere Akustik sucht, muss feste Sprechermikrofone oder Deckenmikrofone einsetzen, was indes sehr teuer wird.