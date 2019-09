KI statt Simulation : Den Superrechnern geht die Luft aus

Bei den Höchstleistungsrechnern setzt die Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt den Maßstab. Und da sieht es derzeit nicht gut aus. Denn die gesamte Rechenleistung der Top-500-Supercomputer hat im Jahr 2019 nur um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. „Das ist ein unterdurchschnittlicher Leistungsanstieg“, urteilt Erich Strohmaier vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien. Er gibt zusammen mit anderen Computerwissenschaftlern die zweimal im Jahr erscheinende Top-500-Liste heraus. Sie wird von Regierungen, Unternehmen und Forschungspolitikern genau gelesen und beachtet.

Die Wissenschaftler sind ein wenig hilflos, wie die Zukunft des Höchstleistungsrechnens aussehen wird. Immerhin haben zahlreiche Konferenzen und Kolloquien, die den Sommer über in den Vereinigten Staaten, Japan, China und in Europa stattgefunden haben, ein wenig Aufschluss gebracht. Bei den Supercomputern steht ein Paradigmenwechsel an. Denn das Mooresche Gesetz wird im Bereich des Höchstleistungsrechnens nicht mehr lange gelten.

Das von Gordon Moore im Jahr 1965 formulierte Gesetz besagt, dass sich die Zahl der Transistoren integrierter Schaltkreise regelmäßig innerhalb von 12 bis 24 Monaten verdoppelt. „Das Ende von Moore’s Law wird kommen, nicht abrupt, aber ab Mitte der zwanziger Jahre“, prognostiziert Computerwissenschaftler Erich Strohmaier. Auch deshalb haben die an der Planung des amerikanischen Supercomputers El Capitan, der bei Simulationsberechnungen mehr als eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde schaffen soll, die beteiligten Wissenschaftler eine Entscheidung über die Prozessorarchitektur offengehalten. Der Bau des El-Capitan-Rechners soll Ende des Jahres 2022 am Lawrence Livermore National Laboratory beginnen. Er soll für Nuklearsimulationen eingesetzt werden. „Wir wissen, dass wir die Anzahl der Atome in den Transistoren auf den Chips nicht mehr ohne Probleme verringern können“, erklärt Erich Strohmaier.

Durchbruch der sogenannten Exaflops-Grenze

Forschungspolitiker und Regierungen in aller Welt haben dem Problem zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, weil der Einsatz von Grafikprozessoren die Leistung der Rechnerboliden während der vergangenen Jahre kontinuierlich gesteigert hat. So feierte sich der amerikanische Präsident Donald Trump, als die Betreiber des amerikanischen Supercomputers Summit im Jahr 2018 den Durchbruch der sogenannten Exaflops-Grenze meldeten. Ein Exaflops sind eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde.

Die schaffte der Summit-Rechner bei der Ausführung von KI-Programmen. Allerdings lassen sich Anwendungen maschinellen Lernens wesentlich schneller berechnen als Simulationsaufgaben. „Wenn wir mit verkürzten Zahlen, also verringerter Genauigkeit rechnen, dann erreichen wir eine Performance, die um Faktor 16 größer ist als bei wissenschaftlichen Anwendungen“, erläutert Erich Strohmaier.

Nur 148 Billiarden Rechenoperationen

Die von der amerikanischen Regierung gefeierten 1,5 Trillionen Rechenoperationen sind also nur beim Maschinenlernen erreicht worden, nicht bei der Berechnung von Simulationen. Jack Dongarra, ein Supercomputer-Veteran, der an der Universität von Tennessee forscht und lehrt, warnt vor einer Verwirrung bei den methodischen Grundlagen in der Algorithmenentwicklung. „Wissenschaft ist getrieben von Simulationen, das ist die Bewährungsgröße“, sagt er. Aber die hier verwendeten numerischen Verfahren gelten in der Forschungspolitik derzeit als „unsexy“. Nun werden die erreichten 1,5 Trillionen Rechenoperationen beim Maschinenlernen gelobt. Dass dieselbe Maschine bei numerischen Anwendungen aktuell nur auf 148 Billiarden Rechenoperationen kommt, wird dabei unterschlagen.