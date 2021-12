Serie „Digitale Bildung“ : Keine Ruhe im digitalen Klassenzimmer

Von Antolin über Moodle bis Zoom: Es mangelt nicht an digitalen Lehrprogrammen für die Schule und Uni. Dafür aber an vielem anderen. Und die Vielfalt an Anwendungen hält ganz eigene Probleme bereit.

Die Pandemie hat unbestritten für einen Digitalisierungsschub in deutschen Klassenzimmern und Hörsälen gesorgt. Doch es war eine digitale Transformation mit der Brechstange, denn auf ausgefeilte didaktische Konzepte oder eine gut ausgebaute Serverinfrastruktur konnten nur die wenigsten Bildungsinstitutionen zurückgreifen.

Weit verbreitet ist das Open-Source-Lernmanagementsystem Moodle mit weltweit knapp 300 Millionen registrierten Nutzern und 38 000 Kursräumen. Um die Software zu installieren, sind PHP und ein Datenbanksystem wie beispielsweise MySQL oder PostgreSQL Voraussetzung. Jeder virtuelle Kurs kann so konfiguriert werden, dass nur angemeldete Teilnehmer diesen besuchen können, Gäste zugelassen sind oder zur Teilnahme ein Passwort erforderlich ist. Die meisten Bundesländer bieten Moodle zentral für Schulen an, die je nach Bundesland dann einen anderen Namen tragen.

In ihrem Grundprinzip ähneln sich die einzelnen Angebote der Länder. In einer Cloud können Lehrer wie Schüler Unterrichtsmaterialien und Aufgaben online ablegen. Über Verlinkungen sind auch geprüfte Anwendungen von Drittanbietern abrufbar. Direkte Kommunikation im Klassenverband findet in Gruppen- oder Privatchats statt. Die meisten Plattformen ermöglichen auch Digitalunterricht über Videokonferenzen. So weit die Theorie. „In der Praxis stehen die Bildungsangebote der Bundesländer in Konkurrenz zu digitalen Lösungen, die einzelne Schulen bereits zu Beginn des Distanzunterrichts in Eigenregie aus der Taufe gehoben haben“, sagt Bildungsforscherin Antonia Köster von der Universität Potsdam.

Hochschulen in Berlin kommunizierten auf vier unterschiedlichen Plattformen

Von „A“ wie Antolin-App bis „S“ wie Spotlight, das Trainingsprogramm zum Englischlernen: Die Bandbreite an Apps, Tools und Plattformen im digitalen Klassenzimmer ist ebenso groß wie unübersichtlich. Wie gut sich die einzelnen Bildungsangebote in den Unterrichtsalltag integrieren lassen, hängt nicht zuletzt vom Equipment der einzelnen Schulen ab. Nur 24 Prozent der Schulen bieten allen Lehrern digitale Arbeitsgeräte an. Dieser Engpass führt dazu, dass neun von zehn Lehrkräften in den zurückliegenden Monaten ihre privaten Endgeräte für Unterrichtszwecke genutzt haben. Privates und Berufliches vermischt sich auf einem Bildschirm. Die besten Apps und Tools kommen nur dann zum Tragen, wenn auch den Schülern entsprechende digitale Endgeräte zur Verfügung stehen. In der Pandemie hat sich der Anteil an Schülern, die Tablets oder Laptops zu Lernzwecken nach Hause nehmen konnten, von 15 auf 55 Prozent erhöht.

Anders als Schulen konnten Hochschulen zwar voraussetzen, dass alle Studenten auf Notebook, Tablet oder Smartphone zurückgreifen können. Doch auf eigene Videokonferenz-Tools konnten die wenigsten Einrichtungen zählen. Deshalb wurden zu Beginn der Pandemie Lizenzen bei etablierten Anbietern gekauft. Microsoft Teams, Zoom Business oder Cisco Webex sind die häufigsten Anwendungen. Die Schwierigkeit: Allein die Hochschulen in Berlin kommunizierten zwischenzeitlich auf vier unterschiedlichen Plattformen.

Als Königsweg gelten selbst gehostete Opensource-Lösungen, da sie die bestmögliche Souveränität über die eigenen Daten versprechen. Studenten aus Darmstadt und Karlsruhe betreiben in ihrer Freizeit das Projekt „Senfcall“. Basierend auf dem quelloffenen System „BigBlueButton“, bieten sie kostenlose, Datenschutz respektierende Videokonferenzen an. Viele andere Hochschulen haben mittlerweile nachgezogen und neben eigenen Lernumgebungen auch in die Infrastruktur investiert. Ein Investment, das sich auch nach der Pandemie bezahlt machen dürfte, auch wenn gerade in den Anfangswochen der Distanzlehre einige Universitätsserver überlastet waren.

Martin Rademacher, Projektleiter „Hochschulforum Digitalisierung“ der Hochschulrektorenkonferenz, hofft auf einen nachhaltigen Digitalisierungsschub. „Anschaffungen von Hard- und Software sind nur die eine Seite der Medaille. Es braucht auch den technischen Support, leistungsstarke Rechenzentren und Lehrpersonal, das mit der Technik vertraut ist.“

Bildungsexperten sehen im didaktischen Konzept des Flipped Classrooms („umgekehrter Klassenraum“) die Zukunft des gemeinsamen Lernens. Dabei werden die Lerninhalte selbstbestimmt zu Hause erarbeitet. Vorlesungsaufzeichnungen, die digital bereitgestellt werden, können dann beliebig oft zurückgespult und im eigenen Tempo erarbeitet werden. Präsenzsitzungen finden nur noch zum gezielten Coaching und Austausch statt. „Ich habe meine Vorlesung als Podcast aufgezeichnet und digitale Sprechstunden angeboten und sehe nicht, warum sich das nach der Pandemie ändern sollte“, sagt Sascha Friesike. Er lehrt an der Universität der Künste in Berlin – als Professor für Design digitaler Innovationen.