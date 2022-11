Kaufberatung : Welches iPad zu wem passt

Wenn in diesen Tagen über die Anschaffung eines neuen Tablets nachgedacht wird, ist guter Rat gefragt. Neben den Standardgeräten wie dem iPad und einem deutlich kleineren Markt der Androiden gibt es Sondermodelle, etwa die sehr günstigen Tablets von Amazon oder Varianten mit Stift, die sich besonders gut zum Annotieren von Dokumenten eignen, beispielsweise der Remarkable oder der ganz neue Kindle Scribe.

Die erste zu beantwortende Frage ist also die nach dem gedachten Einsatzzweck. Geht es nur um das Schauen von Videos oder Lesen im Netz, sind die Anforderungen an ein Tablet nicht besonders hoch. Schon von 100 Euro an erhält man günstige Androiden. Wer indes hohe Ansprüche an die Software hat, kniffelige Dinge erledigen oder exotische Aufgaben lösen will, landet über kurz oder lang im Ökosystem von Apple. Besonders hochwertige Apps sind in der Android-Welt eher Mangelware, wenngleich zum Beispiel Samsung seit Jahr und Tag seine Oberklasse-Tablets mit durchaus attraktiven hauseigenen Entwicklungen aufwertet.