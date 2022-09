Apples Betriebssystem : Was man jetzt über das neue iOS 16 wissen muss

Seit Montagabend sieht das iPhone anders aus, jedenfalls bei jenen Apple-Freunden, die sofort auf iOS 16 aktualisiert haben. Das junge Betriebssystem erreicht auch ältere Geräte. So lange es eben geht, so lange die alten Smartphones hinreichend schnell sind und genügend Speicher bieten, profitieren sie von der aktuellen Software. iOS 16 läuft sogar auf dem fünf Jahre alten iPhone 8. Eine solche Nachhaltigkeit ist in der Smartphone-Branche ungewöhnlich. Andere Hersteller bieten Aktualisierungen nur für drei Jahre an. Einige Funktionen von iOS 16 sind allerdings so leistungsintensiv, dass sie zwingend ein jüngeres iPhone erfordern. Die alten Modelle haben schlichtweg nicht die Rechenleistung.

Die wichtigste Änderung fürs Auge ist der aktualisierte Sperrbildschirm. Mehr Infos aus einzelnen Apps lassen sich bei gesperrter Anzeige mit einem Blick erfassen. Es gibt ein neues Menü, um den Bildschirm individuell anzupassen, wozu auch Farben und Schriftarten gehören. Mini-Programme, Widgets genannt, können direkt auf den Sperrbildschirm gelegt werden, leider nur in einer Zeile, also maximal vier Einträge.

Zwischen verschiedenen Sperrbildschirmen lässt sich flink wechseln. Aus einer starren Anzeige wird ein dynamisches Element. Mit den neuen Live-Aktivitäten kann man Echtzeitgeschehen auf dem Sperrbildschirm nachverfolgen. Zum Beispiel, wie lange das Uber-Taxi noch bis zum Eintreffen benötigt oder der Stand eines laufenden Fußballspiels. Man muss also nicht mehr das iPhone entsperren und die gewünschte App starten, sondern erhält die Information mit einem Blick aufs Gerät.

Always-on-Display

Dieser Blick fällt mit einem ganz neuen iPhone 14 Pro noch kürzer aus. Denn die Top-Geräte aus Cupertino bringen ein Always-on-Display mit, wie man es in der Android-Welt schon länger kennt. Mit einer solchen stets aktiven Anzeige sieht man permanent bestimmte Informationen, ohne das Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Ein Always-on-Display lässt sich mittlerweile durchaus akkuschonend verwenden, wenn die Bildwiederholfrequenz heruntergeregelt wird.

Viele weitere Verbesserungen von iOS 16 erlauben einen produktiveren Umgang mit dem Smartphone. Die Diktierfunktion von iOS wurde grundlegend überarbeitet, um schneller zwischen Finger- und Gestensteuerung sowie dem Diktat zu wechseln. Außerdem werden Satzzeichen automatisch eingefügt. Diese Funktion arbeitet ausschließlich auf dem Gerät, also ohne Datenübertragung der Audio-Schnipsel an externe Server. Weil sie besonders viel Rechenleistung erfordert, gelingt das nur auf neueren iPhones.

iMessage und E-Mail zurückholen

Apples Nachrichten-App und iMessage erlauben nun das Zurückholen und Bearbeiten bereits gesendeter Nachrichten. Dafür steht ein Zeitfenster von maximal 15 Minuten nach Versand offen. Verwendet der Empfänger ein älteres iOS, sieht er trotzdem die gelöschte oder bearbeitete Nachricht in der Ursprungsversion. Mit SMS funktioniert dieser „Rettungsanker“ ebenfalls nicht.

Sehr spektakulär ist eine automatische Freistellfunktion für Objekte in Videos und Fotos, das kann man mit einem Portraitfoto oder mit einer Aufnahme des Haustiers ausprobieren. Der Freisteller arbeitet mit Künstlicher Intelligenz, sagt Apple und heißt in der deutschen Übersetzung „Visuelles Nachschlagen“.

Digitale Karten und Abos teilen

Die Apple Wallet für Bezahlvorgänge oder digitale Ausweise soll noch mehr physische Schlüssel ersetzen und man kann Schlüssel künftig so teilen wie ein Foto. Apples Karten beherrscht bei der Routenführung die Planung von Zwischenstopps und bietet bessere Unterstützung von öffentlichem Personennahverkehr. Drittanbieter können auf die Karten zurückgreifen, um ihre Infos zu integrieren.

Mit der Familienfreigabe kann man Abo-Dienste von Apple mit dem gesamten Haushalt teilen. Nun soll die elterliche Kontrolle der Aktivitäten des Kindes und die Zuweisung altersgerechter Inhalte einfacher werden.

Schutz gegen Hackerangriffe

Die Europäische Kommission darf sich auf den Blockierungsmodus freuen. Wie am Montag bekannt wurde, wurden etliche Kommissions-Mitarbeiter von Staatstrojanern „gehackt“. Die Details werden geheim gehalten. Indes können gefährdete Zielgruppen wie Politiker oder Journalisten jetzt mit dem Blockierungsmodus solche Angriffe von Dritten aufhalten. Allerdings muss man mit beträchtlichen Komforteinbußen in der Nutzung des iPhones rechnen.

Die Aktualisierung von iPad OS auf die Version 16 dauert noch ein wenig. Auch die Apple Watch hat am Montag eine neue Software erhalten. Watch OS 9 kommt mit neuen Zifferblättern und dem überarbeiteten Kompass, der es erlaubt zurück zum Ziel zu navigieren, wenn man sich verlaufen hat.