Aktualisiert am

Feines Raumgefühl für die große Familie: Geht es darum, den neuen VW Multivan T7 mit passendem Infotainment auszurüsten, muss eine wichtige Grundsatzentscheidung her: Discover Media für 760 Euro oder Discover Pro für 1150 Euro? Beide Pakete bringen den Copiloten in den Multivan. Zur Serienausstattung gehört nämlich nur ein Radio mit Bordmonitor, das aber immerhin, wie die beiden Discover-Pakete, einen 10-Zoll-Monitor hat. Auch der Van fügt sich der VW-Leitlinie, dass an Tasten gespart wird und der Touch auf die berührungsempfindliche Anzeige angesagt ist.

Links vom Lenkrad befindet sich eine berührungsempfindliche Schaltfläche für Licht und Belüftung, unterhalb des Bordmonitors eine weitere für die Klimatisierung, Assistenten und den Fahrmodus. Die Tasten auf dem Lenkrad sind dankenswerterweise real, mit guter Haptik. Wie im VW Golf benötigt man aber schon zur Aktivierung der Sitzheizung mehrere Fingertipps auf dem Bordmonitor. Auch hier gibt es am unteren Rand der Anzeige eine berührungsempfindliche Leiste für die Einstellung von Temperatur und Audiolautstärke, die weder intuitiv zu bedienen ist noch präzise. Es fehlt ihr zudem die Beleuchtung, sodass man nachts aufs Geratewohl mit dem Finger am Armaturenbrett herumfuchtelt.