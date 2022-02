In-Ear TWS/1 im Test : Anpassungsfähig

Grell Audio ist die neue Marke eines alten Bekannten. Dahinter steckt kein anderer als Axel Grell, der Mann, der Sennheiser im Kopfhörerbereich zu dem gemacht hat, was das Unternehmen heute ist. Grell hat unter anderem den HD 800 entwickelt, der lange Zeit die Referenz unter High-End-Kopfhörern war. Er war technisch verantwortlich für den besten – und teuersten – Kopfhörer der Welt, den HE 1. Vor ein paar Jahren war Grell dann auf einmal weg bei Sennheiser, jetzt ist er als Unternehmer wieder da. Dass ausgerechnet er, der stets offene, ohrumschließende, kabelgebundene Kopfhörer entwickelt hat, nun als erstes Produkt von Grell Audio einen „True Wireless“, also einen kabellosen In-Ear mit Noise-Cancelling, präsentiert, irritiert zunächst.

Diese Produkte sind im Vergleich zu großen Kopfhörern klanglich immer ein Kompromiss. Aber sie verkaufen sich nach wie vor wie verrückt – eben weil sie so klein und praktisch sind. Das Geheimnis des guten Klangs liegt in der Anordnung des Frequenzgangs im digitalen Signalprozessor (DSP). Gehäuse, Wandler, Chip und weitere Bauteile sind dafür nur die notwendigen Voraussetzungen. Weil sich der Klang auf diesem Weg so gut beeinflussen lässt, bietet Grell seinen Kunden sogar die App SoundID von Sonarworks an, mit deren Hilfe sich der Sound der TWS/1 personalisieren lässt.

Man wählt zunächst aus ein paar vorgeschlagenen Liedern eines aus, das einem gefällt, und spielt mit diesem den Hörtest durch. In fünf Schritten fragt die App, ob Klang A oder B besser gefällt. Am Schluss hinterlegt sie im DSP den Frequenzgang, der aus dem Test resultiert. Danach lässt sich der angepasste Klang auf den In-Ear speichern, sodass der Nutzer beim Hören die App nicht mehr braucht. Im Unterschied zu einem Equalizer, in dem Laien Frequenzen beliebig hin- und herschieben können, garantieren die Profis von SoundID, dass die Veränderung klanglich sinnvoll ist.

Nun lässt sich in der App zwischen dem Grell-Sound und dem auf den Nutzer angepassten Sound hin- und herschalten. Der personalisierte gefällt uns in der Tat etwas besser. Der Klang ist heller geworden. Grell wollte seine High-End-Ansprüche für diese In-Ear-Hörer nicht fallen lassen. Er kann sie nicht ganz einlösen – was bisher jedoch noch kein Hersteller von True Wireless konnte, ist aber auch nicht weit weg davon und spielt klanglich ganz vorne mit.

Neben Apples Airpods Pro gefallen uns in dieser Produktgattung die WF-1000XM4 von Sony sehr gut. Die TWS/1 von Grell Audio klingen etwas schlanker, feiner, detailreicher und neutraler als unsere beiden anderen Favoriten, was auch an der breiteren Bühne liegt. Es fehlt zwar an Wärme, dafür wirkt das Klanggewand nie erdrückend, eng oder klebrig. Grell ist sich also treu geblieben.

Knopfartige Bauform

Was die Ausstattung und Bedienung angeht, kann er nicht zaubern und muss auf das zugreifen, was es auf dem Markt gibt. Dennoch setzen sich die TWS/1 durch ihre knopfartige Bauform auch äußerlich von der Konkurrenz ab. Auffällig ist der Zapfen, der nach unten aus dem Gehäuse ragt. Dort sitzen die Mikrofone, die für gute Sprachverständlichkeit und wenig Störgeräusche etwa durch Wind sorgen, wenn man mit ihnen telefoniert. Leider führt die Form der TWS/1 dazu, dass das Etui zum Aufladen etwas groß geraten ist, sodass es die Hosentasche ausbeult.

Über die berührungsempfindliche Fläche auf dem Gehäuse innerhalb des silberfarbenen Kreises lassen sich die In-Ears steuern. Mit den üblichen Tipp- und Wischgesten hält man Lieder an und springt zum nächsten, startet den Sprachassistenten, nimmt Anrufe an oder lehnt sie ab. Auch das Noise-Cancelling wird über diesen Weg an- oder ausgeschaltet.

Erstlingswerk mit Favoritenstatus

Letzteres funktioniert ganz gut, kann aber mit Sony oder Apple nicht ganz mithalten. Was uns an den TWS/1 und vielen anderen Modellen etwas nervt, ist die fummelige Bedienung mit Tippen und Wischen. Nicht selten löst man den Sprachassistenten aus, obwohl man nur lauter stellen wollte. Diese Art der Bedienung ist eine Schwachstelle der meisten In-Ear-Hörer. Da nimmt man besser das Smartphone zur Steuerung in die Hand. Ansonsten steigt Grell mit seinem Erstlingswerk gleich mit Favoritenstatus ein. Mit einem Preis von 200 Euro unterbietet er sogar die meisten Konkurrenten.