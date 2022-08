Auftakt der IFA 2022 : Berlin funkt wieder

Vor der Brust trägt er ein Staubsauger-Wrack und eine abgerissene Kühlschranktür, vor dem Bauchnabel das Bullauge einer Waschmaschine, und dort, wo andere Leute ihre Ohren haben, gruppieren sich ein paar ausrangierte Handys. Der ganze Kerl, der da wild entschlossen zum Eingang der Messe Berlin marschiert, besteht von Kopf bis Fuß aus Elektroschrott.

Er trägt den programmatischen Namen Wertgigant und will signalisieren: Die beteiligten Branchen der Unterhaltungselektronik und der Hausgeräte haben ihr grünes Gewissen entdeckt. Das machte die Industrieorganisation GFU als Veranstalter der Messe immer wieder deutlich, Nachhaltigkeit ist das Thema der Messe.

Einschlägige Marktanalysen zeigen, die Zeit ist reif für dieses Thema, König Kunde begreift sich als ökologisch bewusstes Wesen, ist sogar bereit, mehr Geld auszugeben, um etwa mit einer Neuanschaffung in eine zwei Stufen höhere Effizienzklasse aufzusteigen oder bessere Reparierbarkeit zu erzielen, aber, durchaus erwartbar, auch in Abhängigkeit vom Einkommen und von anderen sozialen Parametern. Es gibt Ideen, die eine erhöhte Reparatur- und Recyclingquote zumindest als Nebenwirkung postulieren. Blue Movement, ein Spin-off von Bosch, bietet die Versorgung mit Hausgeräten als Mietservice an und organisiert Lieferung, Installation, Reparatur, Ersatz, Abholung und Wiederaufbereitung als Rundum-sorglos-Paket.

Das wird den Planeten nicht unbedingt retten

Das Unternehmen Wertgarantie versichert technische Geräte und zahlt im Schadensfall die Reparatur, die der Kunde sonst vielleicht zugunsten einer Neuanschaffung vermieden hätte. Das wird den Planeten nicht unbedingt retten; eher schon, wenn sich immer besser umsetzen lässt, was Umweltfachberater Helmut Spoo in seinem Beitrag forderte, nämlich den Übergang von der Linearwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft, einschließlich der industriellen Rückgewinnung von Rohstoffen.

Wachsendes Ökobewusstsein bringt Branchen, die mit ihren Produkten stets höheren Komfort und mehr Lebensgenuss versprechen, natürlich in Zielkonflikte. Fernseher mit Maxi-Bildflächen, 8k-Auflösung und HDR-Kontrast landen mit ihrem Stromverbrauch heute noch im roten Bereich jenes Energielabels, das die EU im März des vergangenen Jahres eingeführt hat.

Kostenpunkt fünfstellig

Den Flaggschiffprodukten unter den Hausgeräten, den Waschmaschinen etwa oder den Kühlschränken, gelingt es deutlich besser, Komfort und geringere Verbrauchswerte unter einen Hut zu bekommen. Das zeigen die Neuheiten von Ausstellern wie Bosch, Miele und Siemens exemplarisch. Eher dem Luxus als dem Ökogewissen kommt entgegen, wofür sich BSH den Markennamen Solitaire ausgedacht hat: eine Spüle, die als solche aus dem Blickfeld verschwindet. Eine dekorative Platte lässt das Wasser durch feine Schlitze laufen, wird sie abgesenkt, ergibt sich das klassische Spülbecken, der Wasserhahn gibt das feuchte Element mit oder ohne Kohlensäure und in allen denkbaren Temperaturen aus. Kostenpunkt fünfstellig. Siemens bringt einen Kaffeeautomaten namens EQ 900 auf den Markt, der mit „Bohnen-Intelligenz“ für jeden angelieferten Rohstoff höchst individuelle Behandlungen ersinnt.

Man sieht schon: Den marschierenden Schrottkameraden als allegorisches Menetekel für eine krisenhafte IFA-Entwicklung zu betrachten wäre allzu böse. Zwar haben sich die Messeveranstalter durch miserable Kommunikation und einige Ränkespiele, einen möglichen Standortwechsel betreffend, ohne Not ins Gerede gebracht. Und die Corona-Pandemie hat das Messewesen ohnehin schwer gebeutelt.

Doch die bisher bekannten Eckdaten der IFA 2022 sehen nicht schlecht aus. 80 Prozent der Ausstellungsfläche sind vermietet, nahezu alle großen Marken sind vertreten, von eineinhalb Ausnahmen abgesehen. Philips verzichtet in diesem Jahr auf die Präsentation aller Unternehmen, die Produkte dieser Marke anbieten, und Sony reduziert sein Engagement auf eine Präsenz für den Fachhandel. Die große Publikumshalle also wird es diesmal nicht geben.

Noch eine gute Nachricht zum Schluss: Alle begleitenden Messeformate, etwa die Zukunftsabteilung IFA Next oder der Kongress IFA Plus Summit, gehen wieder an den Start. Nicht zuletzt deshalb gilt: Ein Besuch der IFA wird sich lohnen, man darf gespannt sein auf neue Ideen und feine Produkte. Vom 2. bis zum 6. September am Funkturm.