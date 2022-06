Chromebook von Lenovo im Test : Das Display ist nicht alles

Abnehmbar: Die mitgelieferte Tastatur dockt unten am Tablet an. Das Ganze ist jedoch wackelig. Bild: Hersteller

Zwischen Mac und Windows und zwischen iPad und Android-Ta­blet existiert seit Jahr und Tag ein Betriebssystem, das seinen eigenen Charme hat, aber kaum bekannt ist. Chromebooks erreichen einen Marktanteil von mehr als zehn Prozent, wenn man auf das Notebook-Segment blickt. Anbieter sind namhafte Hersteller wie HP, Acer, Dell, Asus und Lenovo. Trotzdem wissen die meisten Menschen mit dem Begriff Chromebook nichts anzufangen.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Dahinter steckt die Idee, das Google-Betriebssystem Chrome OS mit den Google-Diensten, dem Google-Konto und der Google-Cloud zu verbinden. Die geballte Packung Google landet in der Hardware eines Notebooks oder Tablets, das sich auf den ersten Blick kaum von herkömmlichen Geräten unterscheidet. Ohne Google geht es also nicht, alles liegt bei Google, das muss man wissen, und das wird nicht jeder mögen.

Indes sind Chromebooks zu kleinen Preisen erhältlich, weil das Betriebssystem genügsam mit vorhandenen Ressourcen umgeht und Daten ohnehin in der Cloud landen. Die meisten Programme laufen als Webanwendung im Browser, es muss keine Software installiert werden. Updates erfolgen automatisch, und das Anlegen von Sicherheitskopien entfällt, weil eben alles in den Google-Wolken schwebt. Man muss Google vertrauen, sie haben die totale Kontrolle über jedes einzelne ­Chromebook.

In mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich

Seit einigen Jahren laufen sogar Android-Apps auf den Chromebooks, aber sie sind weit davon entfernt, sämtliche Anwendungsszenarien abzudecken, und viel Freude kommt bei der Skalierung der Apps auf einen großen Monitor nicht auf. Zu den Vorteilen wiederum gehören die kurze Hochfahrzeit des Chromebooks von meist nur zehn Sekunden und die lange Akkulaufzeit von zehn Stunden und mehr.

Am Chromebook meldet man sich mit seinem Google-Konto an und findet gleich die komplette Arbeitsumgebung inklusive der Google-Textverarbeitung Docs und der Tabellen vor. Jenseits der im Google-Konto angelegten Dateien in Google ­Drive gibt es auf dem Gerät selbst kein zusätzliches Dateisystem, wenngleich man auf externe Speichermedien und Daten in anderen Cloud-Diensten durchaus zugreifen kann. Das hört sich nachteilig an, hat aber den Vorteil, dass das komplette Google-Ökosystem mit der Anmeldung sofort vorhanden ist und man den Rechner nach dem Abmelden problemlos an jemand anderen weitergeben kann.

Wir haben nun ein neues Chromebook ausprobiert, das in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich ist. Das Ideapad 5 Duet von Lenovo gehört zu den wenigen Chromebooks mit einem hochwertigen Oled-Display, das hohe Kontraste, satte Schwarztöne und gute Farbtreue mitbringt. Auf einer solchen Anzeige sieht man gern ein Video, zumal die Diagonale mit 13,3 Zoll üppig ausfällt, wenngleich die Trauerränder ebenfalls üppig sind. Zudem ist die Auflösung von nur 1920 × 1080 Pixel ein Minuspunkt wie die maximale Helligkeit des spiegelnden Displays, sie liegt bei weniger als 400 Candela pro Quadratmeter.

Geräuschloses Arbeiten

Das Ideapad ist mit vier oder acht Gigabyte RAM erhältlich, man nehme in jedem Fall die größere Variante. Als Flash-Speicher kommen EMMC-Medien mit 64, 128 oder 256 Gigabyte zum Einsatz. Das Betriebssystem mitsamt Nutzerdaten belegte auf unserem Testgerät rund 19 Gigabyte, sodass also auch in der kleinsten Ausbaustufe mehr als 40 Gigabyte für weitere Daten übrig bleiben. Einen Adapter für Speicherkarten hat das Ideapad nicht, es gibt auf der linken und rechten Seite nur jeweils einen USB-C-Anschluss mit dem Datentempo von USB 3.1, an den sich jedoch ein Monitor anschließen lässt. Die Akkulaufzeit liegt zwischen 8 und 10 Stunden.

Wie fast alle Chromebooks kommt auch der junge Lenovo ohne Lüfter aus und arbeitet geräuschlos. Das liegt auch daran, dass der Prozessor nicht der schnellste ist. Die zweite Generation des Snapdragon 7c sorgt für manche Ruckler bei anspruchsvollen Aufgaben und dafür, dass dieses Chromebook für Gamer nicht infrage kommt. Geht es um typische Büroaufgaben, das Bearbeiten von Texten mit Google Docs oder das Surfen im Internet, ist die Maschine hinreichend schnell. Jedoch wird der 10-Finger-Schreiber mit der mitgelieferten Tastatur nicht glücklich. Sie hinterlässt wie das Touchpad unterhalb der Tasten nur einen mittelmäßigen Eindruck. Kurioserweise lassen sich Mausklicks am oberen Rand des Touchpads nicht ausführen.

Mehr zum Thema 1/

Um das Tablet arbeitsbereit aufzustellen, muss man eine mit Stoff bespannte Rückseite als Standfuß magnetisch am Gehäuse befestigen, auch die Tastatur wird magnetisch befestigt und nimmt mit fünf Pogo-Pins den Kontakt zur Basiseinheit auf. Das Ganze ist mechanisch nur wenig durchdacht und fummelig, nichts für Vielreisende, die unterwegs mit einem Handgriff ihren Rechner arbeitsbereit haben wollen. Mit voller Montur wiegt das Ideapad 1,2 Kilogramm, also so viel wie ein leichtes Notebook. Das Tablet allein bringt es auf etwas mehr als 700 Gramm. Für einen Straßenpreis von 450 Euro (mit 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher) richtet sich dieses Chromebook vor allem an Nutzer, die einen großen Monitor mit sehr guter Farbwiedergabe suchen. Das iPad mit A13-Prozessor ist etwas günstiger und schneller, kommt aber ohne Oled-Anzeige.