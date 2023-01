HP Elite Dragonfly G3 im Test : Der Drache fliegt

Aktualisiert am

Erfreulich gut ausgestattet: Seitdem Apple mit seinen Macbooks die Thunderbolt-Anschlüsse für superschnellen Datentransport protegiert, gehört der Donnerkeil auch in der Windows-Welt immer öfter zur Standardausstattung. Nicht unbedingt bei den Desktop-Rechnern, wohl aber den Notebooks der gehobenen Preisklasse. Gleich zwei Thunderbolt-Anschlüsse bringt der Elite Dragonfly G3 von HP mit. Das ist ein mit 1,2 Kilogramm eher leichtes Notebook, das hinsichtlich der Ausstattung noch weitere Pfeile im Köcher hat: ein LTE oder ein 5G-Modul, um mit Sim-Karte oder E-Sim unterwegs schnell ins Netz zu kommen, eine Webcam am oberen Bildschirmrand, die mit 5 Megapixeln eine ungewöhnlich hohe Auflösung bietet und eine 13,5-Zoll-Anzeige im originellen 3:2-Format.

Der Dragonfly kommt in einem Gehäuse aus recyceltem Aluminium und Magnesium. Die Basiseinheit wirkt sehr robust und verwindungssteif, was man über den Gehäusedeckel leider nicht sagen kann. Dieser lässt sich bis 180 Grad nach hinten klappen, und neben den beiden Thunderbolt-4-Anschlüssen im USB-C-Format auf der linken und der rechten Seite findet man auch einen HDMI-Ausgang für externe Monitore sowie einen SIM-Kartenschacht und einen herkömmlichen USB-Anschluss an der rechten Seite vor, dessen Plastikabdeckung vor dem Einstecken von Zubehör manuell zu entriegeln ist.