Smarter Lautsprecher von Apple : Der junge Homepod und viele alte Probleme

Am Freitag kommt der neue Homepod 2 von Apple in den Handel. Der Andrang auf den smarten Lautsprecher ist riesig. Die Lieferzeit beträgt derzeit schon acht Wochen. Wir konnten ihn bereits vorab hören.

Ein smarter, vernetzter Lautsprecher zur Musikwiedergabe, der auch die hauseigene Sprachassistentin unterstützt: Das ist die Idee der Homepods von Apple, die seit 2018 auf dem Markt sind und 2020 durch den kleinen Homepod Mini ergänzt wurden. Ein Jahr später stellte Apple die Fertigung der großen Homepods ein. In diesem Jahr leben sie wieder auf. Der Homepod 2 kommt am 3. Februar in den Handel. Wir konnten ihn bereits ausprobieren und Probe hören.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor“. Folgen Ich folge





Der Apple-Lautsprecher ist wie seine Pendants von Amazon oder Google nicht nur ein Musikspieler, sondern durch die Anbindung an das Ökosystem des Herstellers auch in der Lage, die nächsten Termine im Kalender anzusagen, und er verbindet sich mit Apple Music oder auf Umwegen mit Spotify, um das Musikstreaming so einfach wie möglich zu machen. Man kann per Sprachkommando die zu spielende Musik vorgeben oder hält das iPhone mit laufender Wiedergabe neben den Lautsprecher, der dann automatisch übernimmt. Zwei Homepods lassen sich zu einem Stereopärchen verbinden.