Sennheiser TV Clear im Test : Auf Stimmenfang

Das Hörgerät zum Fernsehgerät: Mit Sennheisers TV Clear ist Sprache besser zu verstehen. Mit den Stöpseln im Ohr und dem Smartphone in der Hand, entscheidet jeder selbst, wie deutlich Stimmen in Filmen und Sendungen klingen.

Wie bitte? Sennheisers TV Clear macht verständlicher, was im Fernsehen gesagt wird. Bild: Hersteller

Die Frage „Brauchst du ein Hörgerät?“ hört man nicht gern. Auch wenn vieles dafür spricht, dass es so ist. Solche Fragen dürfte es häufig auf dem Sofa vor dem Fernsehgerät geben. Dem einen ist es zu laut, der andere versteht nicht, was im Film gerade gesagt wird. Sennheiser hat nun eine Lösung: ein Hörgerät zum Fernsehen. Die guten Ohren hören weiterhin über die Lautsprecher des Fernsehers oder der Soundbar. Die schwächelnden Ohren stecken sich Sennheisers TV Clear Earbuds ins Ohr und stellen die Lautstärke so ein, wie sie wollen, und entscheiden zudem, wie deutlich die Stimmen im Film hervortreten sollen. Falls sich beide Zuschauer während des Fernsehkonsums miteinander unterhalten wollen, geht das auch noch.

Der Clou an diesem Hörgerät für Zuschauer ist die Kopplung der In-Ear-Hörer über einen Transmitter. Das ist ein kleines schwarzes Kistchen, das den Ton des TV-Geräts abfängt und direkt auf die beiden Stöpsel schickt, was im Übrigen nicht über Bluetooth, sondern mit einer Funktechnik na­mens Airstream geschieht. Der Transmitter ist entweder über den analogen Tonausgang oder digital über die optische Schnittstelle angeschlossen. Da Soundbars meist über HDMI An­schluss finden, haben sie und der Transmitter Platz.