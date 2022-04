Beamer von Hisense im Test : Heimkino komplett

Wer die ganz großen Heimkino-Bilder in 4-K-Auflösung will, braucht dazu verwegenen Hardware-Aufwand, der gern ein fünfstelliges Loch in den Hobby-Etat reißt, richtig? Nicht ganz: Lichtstarke Kurzdistanzprojektoren versprechen beeindruckende Leistungen zu moderateren Preisen und einen Installationsaufwand, der sich in überschaubaren Grenzen hält. Denn die Apparate brauchen weder Deckenhalterungen noch spezielle Möbel zur Aufstellung. Sie müssen eigentlich nur eine Handbreit vor der Leinwand Platz nehmen und steil nach oben leuchten.

Zu den jüngsten Exemplaren dieser Gattung zählt der Beamer 100L9G der chinesischen Marke Hisense. Wir fanden dieses Modell nicht nur wegen seiner technischen Ausstattung, sondern auch wegen seines Lieferumfangs interessant: Zum Projektor gehört eine 100 Zoll große Leinwand, die mit ihrem schwarzen Aluminiumrahmen eine feste Bildgröße definiert. Ihre Beschichtung kann das Projektionslicht besonders stark reflektieren, Umgebungslicht dagegen aus dem Blickfeld lenken. Damit ist die Grundausstattung des Heimkinos schon komplett – zum Preis von rund 6000 Euro.

Der Beamer erzeugt die Videobilder mit drei Laserstrahlen in den Grundfarben Rot, Grün und Blau, ein DLP-Chip spiegelt sie und definiert die Helligkeit für jeden Bildpunkt. Hisense gibt das 4-K-Raster 3840 × 2160 Pixel als höchste Auflösung an. Allerdings erreicht der DLP-Chip diese Werte nur durch Pixelverschiebungen – ein üblicher Kunstgriff in dieser Geräteklasse. Als Maximalhelligkeit nennen die Datenblätter 3000 Lumen, eine gute Grundlage für Videos mit hoher Leuchtkraft. Externe Zuspieler docken über drei HDMI-Schnittstellen an, eingebaute Tuner für alle drei TV-Übertragungswege empfangen Fernsehprogramme. Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video lassen sich über WLAN erreichen. Eine Bedienoberfläche, wie man sie von smarten Fernsehern her kennt, sortiert das Angebot übersichtlich.

Den Ton gibt die Beamer-Konsole mit seitlich eingebauten Lautsprechern wieder. Die Elektronik verarbeitet sogar Audiosignale in Dolby Atmos. Für deren artgerechte 3-D-Wiedergabe allerdings müssten zusätzliche Lautsprecher mitspielen. Die Einrichtung des Beamers verlangt nach den üblichen Prozeduren, etwa dem Tuner-Suchlauf, der Dateneingabe für die Netzwerk-Verbindung und dem Feintuning der Bildparameter. Die Justage der Bildgeometrie, bei manchen Kurzdistanzprojektoren dank ihrer komplizierten optischen Systeme eine knifflige Angelegenheit, erwies sich hier als undramatisch – vor allem wohl, weil der Hersteller einen exakten Abstand von der Projektionswand verlangt.

Im praktischen Einsatz erwies sich die Kombination aus Beamer und Projektionsfläche als starkes Team, das selbst bei moderater Raumbeleuchtung helle, kontrastreiche und detaillierte Bilder an die Wand wirft. Das gilt selbst für Quellen in HD-Auflösung: Die Elektronik skaliert alle Videos ins 4-K-Raster hoch. Und der Ton zum Bild? Der geht für den Alltagsbetrieb in Ordnung; für satten Kino-Sound aber braucht er externe Unterstützung.