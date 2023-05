Sie gehören zu den wichtigsten Geräten für Influencer und Filmer, die ihre Kanäle auf Youtube, Tiktok oder Instagram professionell bespielen wollen: Kabellose Ansteckmikrofone sorgen für einen guten Ton, wenn das filmende Smartphone oder die Kamera weiter entfernt stehen. Mit zwei Mikrofonen kann man in einem Interview beide Partner akustisch bestens in Szene setzen und erhält ein schönes Stereosignal. Ein drahtloses Mikrofonsystem, das auf einer eigenen Frequenz im dafür freigegebenen 2,4-Gigahertz-Band sendet, hat zudem den Vorzug einer störungsfreien Signalübertragung mit einer Reichweite, die weitaus größer ist als per WLAN oder Bluetooth. In diesem Segment gibt es seit Langem kleine Ansteckmikrofone von Herstellern wie Rode oder etwas größere von Sennheiser.

Michael Spehr Redakteur im Ressort „Technik und Motor".





Am Wireless Go von Rode orientieren sich nun zwei Neuzugänge auf dem Markt, die wir ausgiebig erproben konnten. Bereits im vergangenen Jahr brachte Drohnenhersteller DJI sein DJI Mic mit zwei Mikrofonen und einem Empfänger für 330 Euro auf den Markt, und vor einigen Wochen zog Anker mit dem Anker Work M650 für 270 Euro nach. Beide weisen verblüffende Ähnlichkeiten auf. Sie kommen in einer Schatulle, die gleichzeitig Ladeschale ist. Im Innern werden die beiden Mikrofone und der Empfänger via Kontakt-Pins geladen, man benötigt also im Einsatz unterwegs nicht unbedingt ein Netzteil. Die Mikros lassen sich mit einem rückseitigen Clip an der Kleidung befestigen. Die Geräte haben darüber hinaus auch noch zusätzlich eine Magnethalterung. Beide Hersteller spendieren einen Windschutz für die Mikrofone im Außeneinsatz und eine Tragetasche.