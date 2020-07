Aktualisiert am

Einblicke in den Medienbahnhof : HiFi mit Retro-Charme

Vom Bahnhof zum Multimedia-Studio: So wurde aus einem romantischem Gemäuer in Thüringen ein Mekka für guten Ton und bewegtes Bild.

Draußen standen die Loks noch unter Dampf. Drinnen saß der Eisenbahner mit Dienstmütze auf dem Kopf, verkaufte Fahrkarten und stand zwischendurch immer mal von seinem knarzenden Stuhl auf, um Schranken herunterzukurbeln oder mit schwerem eisernem Hebel eine Weiche in die richtige Richtung zu wuchten.

Heute ist vielen kleinen Bahnhöfen das Leben entwichen, und wenn es ganz schlimm kommt, künden zerborstene Fensterscheiben von nahendem Verfall. Doch das Bahnhofshäuschen im thüringischen Gräfentonna, Landkreis Gotha, hatte doppelt Glück: Ein Münchener Unternehmensberater verguckte sich in das romantische Gemäuer und erkor es samt Güterschuppen zum Wunsch-Domizil für Freizeit und den späteren Ruhestand.

Und das HiFi Forum aus dem fränkischen Baiersdorf, ein Team aus Spezialisten fürs smarte Leben in rundum vernetzten Häusern, durfte bei der Metamorphose von der verwaisten Immobilie zum wohnlichen Schmuckstück mitwirken. So entstand ein kleines Gesamtkunstwerk, in dem dekorative Utensilien aus zeitgenössischer Arbeitswelt und moderne Medien- und Haustechnik tragende Rollen spielen.

Nostalgische Accessoires treffen auf moderne Technik

Die alte Welt des Schienenverkehrs begegnet den Besuchern noch auf Schritt und Tritt. Aufgemalte Wegweiser an der Hauswand, der Typographie nach ein gutes Jahrhundert alt, klären noch, in welcher Richtung es zum Warteraum geht und wie man zur Gepäckabfertigung kommt. Große Bahnhofsuhren in den Wohnräumen zeigen, was die Stunde geschlagen hat. Eine kantige Gepäckwaage dient im Wohnzimmer als Couchtisch.

Ein altes Wählscheibentelefon in schwarzem Bakelit-Gehäuse teilt sich auf einem kleinen Schreibtisch den Platz mit einer mechanischen Rechenmaschine. Eine Tafel mit austauschbaren Emaillelettern listet noch die Abfahrtszeiten der Personenzüge in Richtung Erfurt und Langensalza. Und weil Nostalgie so schön ist, gibt es auch etliche antike Accessoires, die nur indirekt mit dem Bahnwesen zu tun haben. Eine kleine eiserne Drehbank zum Beispiel ziert den Küchentisch. Alte elektrische Messgeräte füllen ein Regal.

Wie bekommt man in dieses Ambiente moderne Technik? Mimikry ist eine der Methoden: In den schwarzen Bakelit-Schaltern, die aussehen wie Installationsware aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts, sitzen Aktoren, die auch auf App-Kommandos reagieren können, um beispielsweise das Licht zu steuern. Der Lauscher für das Sprachsteuersystem Amazon Alexa wirkt, an die Wand geschraubt, wie ein selbstverständliches Teil der alten Elektrik. Eine Docking-Station mit USB-Anschlüssen kommt erst zum Vorschein, wenn man eine museale Lötlampe abhebt, mit der sich die Elektronik tarnt.

Die Deckenlampen mit ihren schwarzen Stahlschirmen sehen aus, als gehörten sie zur ursprünglichen Einrichtung des Hauses. In Wirklichkeit sind sie neu, nur der Look ist retro. Dasselbe gilt für die großen Leuchtmittel mit ihren anheimelnd glimmenden LED-Fäden, die aussehen, als hätte Thomas Alva Edison sie noch eigenhändig eingeschraubt.

Die Elektronik musste sich den alten Mauern anpassen

Und wie fügt sich anspruchsvolle Medienelektronik in diese Umgebung ein? Zum Beispiel durch Segregation: Das Heimkino musste ins Untergeschoss einziehen, einen kleinen Raum mit wenig Platz fürs große Bild. Das Objektiv des Sony-Projektors mit dem sperrigen Namen VPL-VW270ES, ein Profi-Beamer mit echter 4k-Auflösung, musste also in die äußerste Weitwinkel-Position. Für die Front-Lautsprecher, Einbau-Exemplare von Bowers & Wilkins, blieb nur die Wandinstallation hinter der Projektionsfläche.

Als Leinwand kam folglich nur ein akustisch durchlässiges Exemplar in Frage, doch aus der kurzen Betrachtungsdistanz zeigten die meisten einschlägigen Fabrikate sichtbare Luftlöcher. Ein spezielles Modell von Stewart Filmscreen erwies sich schließlich als hinreichend feinporig. Unauffällige Präsenz war auch die Vorgabe für die Surround- und die Höhenlautsprecher des 3D-tauglichen Soundsystems. Geeignete Schallwandler fanden die Tüftler aus Baiersdorf im Sortiment von Newtec Audio. Der Südtiroler Hersteller hat sich auf rundum strahlende Lautsprecher mit konischen Membranen spezialisiert, die sich auch in Wände und Decken montieren lassen – eine interessante Wahl für Tonkanäle, die eher Diffus- als Direktschall übertragen sollen.

Auch fürs Wohnzimmer wünschten sich die neuen Bewohner eher unaufdringliche Technik. Ein flacher Fernseher von Samsung ist dort für die bewegten Bilder zuständig, von den Lautsprechern sieht man auf den ersten Blick gar nichts. Eine gewagte Konstruktion machte es möglich: Newtec-Modelle, diesmal im geschlossenen Gehäuse, tarnen sich im Gebälk der Decke, und ein Subwoofer, montiert unter der ersten Stufe einer ins Untergeschoss führenden Treppe, ergänzt ihre Wiedergabe um die tiefen Frequenzen. Ein Sonos-System schließlich bezieht alle Lautsprecher des Hauses in die drahtlose Musikverteilung ein. Die Evolution des ganzen Ensembles, berichten die Macher, hat gut zwei Jahre Zeit und eine Menge Hirnschmalz gekostet. Aber für das stilvolle Leben in einem alten Bahnhof gilt zweifellos das Prinzip: Der Weg ist das Ziel.