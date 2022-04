HiFi-Lautsprecher von Lyravox : Klangkünstler Karlos

High End in zeitlosem Gewand: Die Hamburger Manufaktur Lyravox will sich mit ihren Lautsprechern einen Stammplatz in der HiFi-Welt sichern. Dem kleinsten Modell ihrer K-Familie haben wir mal genauer gelauscht.

Der gute Ton kehrt zurück: Die High End in München, Lieblingsmesse aller HiFi-Fans, öffnet nach zweijähriger Corona-Pause am 19. Mai abermals ihre Pforten. Darauf freuen sich nicht nur die Hellhörigen im Lande. Auch wir haben uns eingestimmt – mit einem Lautsprecher, der eigentlich schon 2019 seinen ersten öffentlichen Auftritt in München absolvierte, inzwischen aber so viele kleinere und größere Veränderungen erfuhr, dass wir beschlossen, dem angehenden Klassiker noch einmal zu lauschen.

Er hört auf den Namen Karlos und ist das kleinste Modell einer ganzen Lautsprecher-Sippe, angeführt von Karl, dem Größten, und ergänzt von zwei Grazien namens Karlotta und Karlina. Die tönende K-Gruppe, die zur High End mit weiteren Nachwuchskräften anreisen wird, entstammt der Hamburger Manufaktur Lyravox und offenbart eine gemeinsame Formensprache. Sämtliche Modelle stecken in eher flachen, schnörkellosen Gehäusequadern mit breiten Schallwänden und treten am liebsten in Weiß an, ganz im zeitlosen Bauhaus-Stil. Der zierliche Karlos stützt seinen Korpus auf ein Gestell aus schwarzen Holzkufen, die ihm eine leichte Neigung nach hinten verleihen – ein Detail mit akustischem Sinn. Diese Aufstellung begünstigt die Anpassung der Laufzeiten hoher und tiefer Frequenzen, damit alle Töne gleichzeitig am Ohr des Hörers eintreffen.

Karlos ist ein Zweiwegesystem mit einem zusätzlichen Hochtonzweig. Die Bässe bestreitet ein mächtiger, 26 Zentimeter großer Tieftonkonus aus Aluminium. In Zweiwege-Konstrukten brauchen solche Kaliber Hochton-Spielpartner, die auch einen Teil der oberen Mitten übernehmen können. Lyravox setzt dazu ein Modell mit einer drei Zentimeter großen Kalottenmembran aus ex­trem steifer, federleichter Keramik ein. Accuton, ein Hersteller aus dem Rheinland, hat sich auf solche Schallwandler spezialisiert. Der relativ große Mem­brandurchmesser begünstigt zu oberen Frequenzen hin eine immer stärkere Richtwirkung. Das ist kein unsympathischer Effekt, trägt er doch zur Ortungsschärfe des Klangbilds bei. Aber Präzision ist im musischen Leben nicht alles. Die Seele des Hörers verlangt auch nach einem gewissen diffus verteilten Anteil höchster Töne, um sich in den virtuellen Raum eingebettet zu fühlen. Dafür will Karlos mit einem zusätzlichen Hochtöner sorgen, der oben auf dem Gehäuse sitzt und in Richtung Zimmerdecke abstrahlt. Er erzeugt den Ton mit einer zarten, gefalteten Folienmem­bran, Air Motion Transformer genannt.

Mehr zum Thema 1/

Karlos ist, ebenso wie seine K-Verwandten, ein aktiver Lautsprecher. In jeder Box sitzen Schaltendstufen mit einer Gesamtleistung von 500 Watt, die jedes Chassis einzeln ansteuern. Digitale Signalprozessoren dienen als Frequenzweichen, und eine opulente Eingangsstufe nimmt Tonsignale aller Art über digitale und analoge Schnittstellen entgegen. Die Vorstufe akzeptiert alle gängigen Digitalformate, auch solche mit höchsten Auflösungen. Und wer mag, lässt Karlos vom Hersteller gegen einen Aufpreis exakt auf seinen Wohnraum einmessen. Über zwei Speicherplätze lassen sich die Resultate jederzeit ab- und zuschalten. Ohne Tuning-Prozedur ist das Lautsprecherpaar für 12 900 Euro zu haben – ein High-End-Tarif. Aber High End ist auch, was Karlos leistet.

Sensibilität und Ortungsschärfe zählen zu seinen Kernkompetenzen. Jeder zarte Flötenton, jeder schüchterne Gitarrenakkord schwebt in den Raum wie in einem Hologramm. Aber wenn der Kriegsgott Mars in der Orchestersuite The Planets von Gustav Holst zur furiosen Attacke bläst, zieht Karlos alle Register der Dynamik bis zur Schmerzgrenze, grundiert mit wütendem Tiefbass, doch ohne je die Übersicht über die Sturzfluten der Klangfarben zu verlieren. Mehr kann man von einem Lautsprecher dieses zierlichen Kalibers kaum verlangen.