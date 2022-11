Pixel 7 Pro und Pixel Watch : Paarlauf für Google-Fans

Aktualisiert am

Ein Smartphone kommt selten allein. Seit der Markt eine gewisse Sättigung erreicht hat, setzen die Hersteller auf Paarbildung. In der Apple-Welt wurden viele Freunde des iPhones auch Fans der Apple Watch. Auch Android-Anhänger ergänzen schon seit einigen Jahren ihr Smartphone mit einer passenden Uhr. Google hatte früh mit Wear OS ein Betriebssystem für Smartwatches parat. Huawei verwendete es, stieg dann aber auf das hauseigene Harmony um. Auch Samsung wandte sich mit seiner Galaxy Watch einige Zeit von Google ab, um sein hauseigenes Tizen OS zu fördern. Mittlerweile sind die Koreaner wieder bei Wear OS.

Google hat diesem Treiben eine Weile zugesehen und bietet nun sein eigenes Pärchen an. Neben das neue Pixel 7 und 7 Pro setzen die Amerikaner ihre erste eigene Smartwatch, die Pixel Watch. Android am Arm und Android in der Hand. Wir haben beide Produkte ausprobiert.

Entsperrung über biometrische Gesichtserkennung

Mit dem Pixel 7 Pro überrascht Google ebenso wenig wie die Konkurrenz, wie immer gilt: Evolution statt Revolution. Wer bereits das Pixel 6 Pro besitzt, muss also nicht abermals 900 Euro für den Nachfolger ausgeben. Es sei denn, die neuen Funktionen locken. Eine davon ist die Entsperrung des Geräts über biometrische Gesichtserkennung. Bisher funktionierte das beim Pixel nur mit Code oder Fingerabdruck. Wir waren nicht ganz zufrieden mit der neuen Entsperrmethode. Im Dunkeln erkennt das Pixel das Gesicht nicht immer zuverlässig. Der Bildschirm erstrahlt im Vergleich zum Pixel 6 Pro etwas heller. Größe, Auflösung und Bildwiederholrate sind gleich geblieben.

Wie nicht anders zu erwarten, hat Google an der Kamera gedreht. Die Module auf der Rückseite sind nun in Metall gefasst und ragen weiter aus dem Gehäuse heraus. Ebenso gibt es Neuigkeiten aus dem Inneren. Der optische Zoom ist nun fünffach, mit digitaler Hilfe nähert man sich den Objekten dreißigfach. Darauf würden wir jedoch eher verzichten, weil der optische Zoom natürlich die bessere Leistung bringt. Das Pro hat in der Version 7 einen Makrofokus, der automatisch aktiviert wird, wenn man sich einem Objekt bis auf wenige Zentimeter nähert. Auch hier gelingen ansprechende Aufnahmen.

Überzeugender Night-Sight-Modus

Überhaupt gefällt die Kamera des jüngsten Pixel. Im Vergleich zu den Bildern etwa des iPhone 13 Pro Max wirken sie etwas sachlicher, nüchterner, natürlicher. Dafür sind sie differenzierter in dunklen Bereichen des Bildes, zeigen mehr Zeichnung. Der Kontrastverlauf von Hell nach Dunkel ist gleichmäßiger. Nach wie vor überzeugt Google mit seinem Night-Sight-Modus, der mit einer erweiterten Belichtungszeit bei Nacht viel Licht ins Dunkel bringt. Die Kameramodi Langzeitbelichtung und Action-Foto indes versprechen spannende Bilder, liefern sie aber nicht immer.

Das Pixel 7 Pro für 900 Euro hat alles, was man braucht: schickes Design, guter Bildschirm und eine hervorragende Kamera.