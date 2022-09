Entwicklung der Sportuhren : Zeitensprung

Aktualisiert am

Sternstunden der Technikgeschichte sind jene Momente, in denen man unmittelbar das Potential einer Neuerung erkennt, auch wenn selbige noch unausgereift ist. Wir erinnern uns an die ersten Handys mit GPS-Empfänger im Jahr 2005. Um eine Ortung der eigenen Position auf den Weg zu bringen, mussten das Wetter und die Stimmung gut sein. Denn nur bei gutem Wetter und mit geradezu unendlicher Geduld gelang die Erfassung des Satellitensignals nach rund einer halben Stunde. Viel anfangen ließ sich damit nicht, denn es gab weder Kartensoftware noch Navigation. Aber es war absehbar, dass dies irgendwann das „nächste große Ding“ werden würde: Das Smartphone und andere elektronische Kleingeräte werden ein Navigationssystem.

Schwer vorstellbar erschien 2005, was nur sieben Jahre später ein alltagstaugliches Produkt werden sollte: Im Juli 2012 stellte Garmin die erste Fenix-Outdoor-Uhr für Wanderer vor. Das in der Schweiz und Amerika beheimatete Unternehmen hatte bis dahin Sportuhren für Läufer sowie GPS-Handgeräte im Format eines Taschenbuchs hergestellt, und nun verknüpfte man beides nach der Maxime „Wanderer haben auch Handgelenke“. Man integrierte Outdoor-Technik in eine Uhr, das war vor zehn Jahren die erste Fenix. Äußerlich gleicht das erste Produkt von damals den heutigen: ein robustes Gehäuse mit physischen Seitentasten zur Bedienung, Mineralglas schützt das Display, und das Kunststoffarmband ist wechselbar. Die erste Fenix war schon wassergeschützt und hatte selbst bei kontinuierlicher GPS-Erfassung eine lange Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden.