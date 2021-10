Neue Smartwatches : Wie Samsung tickt

Berlin : Merkel pocht auf Dezember-Wahlen in Libyen

Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt darauf, dass die Wahlen in Libyen wie geplant am 24. Dezember stattfinden. Die Vorbereitungen dafür würden aber zu wünschen übrig lassen, sagte Merkel am Freitag in Berlin bei einem Treffen mit dem Präsidenten des libyschen Präsidialrats, Mohamed al-Mnefi.