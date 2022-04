HiFi von Loewe : Anschluss an die Moderne

Loewe, die kleine Marke mit der großen Tradition, hat Zeiten heftiger Krisen hinter sich. Das Unternehmen ist einer der letzten Hersteller von Unterhaltungselektronik in Deutschland. Inzwischen gibt es auch wieder Interessantes über neue Produkte zu berichten. Zum Beispiel über eine ganze Familie drahtloser Streaming-Lautsprecher. Ihre Namensgebung folgt bewährten Firmen-Usancen: Alles, was eine Mattscheibe trägt, heißt in der Loewe-Nomenklatur Bild, und alles, was tönt, trägt den Familiennamen Klang.

Mit einem zusätzlichen Kürzel weisen die neuen Lautsprecher auf ihre Multiroomfunktion hin. Zwei Modelle der Serie, den kompakten Standlautsprecher Klang Mr5 und die kleinere Regalvariante Mr3, haben wir zum Vorspiel geordert. Beide stecken in kegelförmigen Gehäusen, rundum bedeckt mit grauem, grob gewebtem Stoff, der gut zu modernen Möbeln passt.

Eine Glasplatte auf der Oberseite dient als Touchpanel. Wischbewegungen können die Lautstärke ändern oder das nächste Musikstück aufrufen, Antippen stoppt die Wiedergabe, startet sie erneut oder ruft Programmspeicher auf. Im Inneren des Mr5 teilen sich drei Hochtöner, drei Breitband-Chassis, zwei Passivstrahler und ein Tieftöner die Arbeit, der Mr3 kommt ohne Hochton-Trio aus.

Als technische Streamingplattform hat Loewe das System DTS Play-Fi ausgesucht, eine Lösung, die bereits 30 weitere HiFi- und TV-Marken nutzen. So lassen sich Streaming-Komponenten unterschiedlicher Fabrikate zu einer Multiroom-Anlage kombinieren, das ist ein reizvoller Aspekt.

Die Installation verläuft mühsam

Bis zu 32 Lautsprecher können so im Netzwerk-Verbund musizieren, das sollte selbst für großzügige Immobilien reichen. Die Loewe-Lautsprecher lassen sich, gemeinsam mit einer Soundbar des Herstellers, obendrein zu einem latenzfreien Surroundsystem verbinden. Und sie musizieren, wie in dieser Geräteklasse üblich, sowohl als Solisten als auch in einer Stereo-Kombination. Zur Vorbereitung ihres Auftritts haben wir zunächst die Play-Fi App auf einem iPhone installiert und im ersten Schritt die WLAN-Verbindung aufgebaut.

Diese Prozedur verlief ein bisschen mühsam. Die WPS-Paarung mit dem Router klappte erst nach etlichen Versuchen. Die allzu spartanische Bedienungsanleitung trägt leider wenig zu Problemlösungen bei. Die App kann zwar ein kleines Info-Video aufrufen, doch statt eines echten Tutorials zeigt es eher Werbebotschaften. Sei’s drum: Als die Netzwerk-Verbindung schließlich stand, fand die App unsere Testlautsprecher automatisch, und die ersten Hörproben konnten starten. Die Play-Fi-Steuersoftware legt keine eigene Musikdatenbank an, sondern stellt Verbindungen zu allen erdenklichen Streaming-Quellen her, etwa zu den Apps von Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Quobuz oder Tidal. Musikserver im Heimnetz, die das Protokoll UPnP unterstützen, lassen sich ebenfalls adressieren. Ferner gehören Funkübertragungen nach den Standards Airplay 2 und Google Chromecast zum Play-Fi-Repertoire, und selbst Bluetooth-Verbindungen sind möglich. Die Taste für den Verbindungsaufbau sitzt bei den Loewe-Lautsprechern jeweils unter einer Abdeckung im Lautsprecherfuß. Über eine ebenfalls versteckte Klinkenbuchse können zudem nach alter Väter Sitte analoge Zuspieler andocken.

Mr3 musiziert im weniger weiträumig

Im konzertanten Einsatz hat uns der größere Lautsprecher Mr5 besonders gut gefallen. Seine eher brillante Abstimmung verleiht ihm ein frisches, transparentes Klangbild, das selbst im Solo-Aufritt beachtliches Raumgefühl vermittelt. Die schräg zu den Seiten abstrahlenden Hochtöner machen es möglich. Und das Bass-Volumen des schlanken Standkegels ist kräftig genug, um auch ohne Subwoofer-Unterstützung zu bestehen.

Der Mr3 musiziert nicht so weiträumig wie sein größeres Pendant, dazu fehlen ihm einfach die drei Hochtöner. Wir empfehlen ihm deshalb eher einen Stereo-Partner. Der Kleine schafft natürlich auch nicht so kräftige Bässe, aber er hat eine entscheidende Stärke. Seine ausgewogene Klangbalance verleiht ihm ein natürliches, unaufdringliches Timbre. So geht der Preis in beiden Fällen in Ordnung. Der Klang Mr5 kostet um 650, der Mr3 um 550 Euro.