Drohnenflug mit VR-Brille : Die Welt wie ein Vogel sehen

Aktualisiert am

Kopfüber stürzt die Maschine nach unten und filmt ein Video des scheinbar freien Falls. Sekunden später zieht der Pilot seinen Flieger nach oben, nun ist der Blick in den Himmel gerichtet, bevor er die Drohne spektakulär zur Seite kippt. Solche atemraubenden Videos kann man mit herkömmlichen Drohnen nicht erstellen. Sie stabilisieren sich in der Luft, sie fliegen zwar hoch und runter, aber nicht kopfüber, und stets bleibt der Horizont eine horizontale Linie.

Videofilmer, die statt cinematischer Landschaftsvideos mehr Action und quirlige Freestyle-Flugbewegungen wünschen, bauen sich deshalb ihre Renndrohnen selbst. Sogenannte FPV-Drohnen, die Abkürzung steht für First Person View, zeigen das Videobild der Drohne in Echtzeit nahezu ohne Latenz auf der Videobrille des am Boden stehenden Piloten. Er schaut nicht mehr, wie bislang, auf ein Handy-Display, sondern erlebt seinen Flug aus der Perspektive der Drohne, quasi wie ein Vogelflug.