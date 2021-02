Foto-Apps mit KI im Test : Schöner Schein

Aktualisiert am

Mit Foto-Apps gelingen verblüffende Bildbearbeitungen auf Knopfdruck. Was früher ein langwieriger Job für Profis am Rechner war, erledigt nun der Laie in Sekunden am Smartphone. So ist der Beifall auf Instagram sicher.

Zwei Handgriffe, und schon wird aus dem beiläufig mit dem Smartphone aufgenommenen Foto ein Kunstwerk. Abends ging der Spaziergang am Sportplatz vorbei, die Platzbeleuchtung sorgte für eine schöne Lichtstimmung, weil der seitlich gelegene Acker nett illuminiert wurde. Dann kommt Künstliche Intelligenz ins Spiel. Die Software am PC ersetzt den etwas fad aussehenden blau-weißen Himmel durch eine Wolkenkulisse in faszinierenden Sonnenuntergangstönen. Die zuvor klar erkennbaren Lichtkegel der Scheinwerfer treten zurück zugunsten eines sanften Streulichts, das aus dem Nichts zu kommen scheint.

Der Hersteller der Software spricht von „Künstlicher Intelligenz“ (KI). Tatsächlich sind es raffinierte Algorithmen, die eine solche Bearbeitung von Fotos erlauben. Das Bild verliert damit seine Authentizität und wird zu einem Kunstprodukt, wie unser zweites Experiment beweist. Das im Rheingau geschossene Ausgangsfoto zeigt einen trüben Herbstblick auf den Rhein. In einem ersten Bearbeitungsschritt ersetzt die KI-Software den grauen Himmel durch einen blauen mit schönen Wolken. In einem zweiten Schritt fügen wir strahlenden Sonnenschein hinzu, und um die Skurrilität auf die Spitze zu treiben, setzen wir die Sonne direkt in eine Wolke.