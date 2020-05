Fifa Mobile von Adidas : 23.000 Pässe für den Sieg

An der Playstation werden jetzt die Meisterschaften ausgespielt, die im Stadion ausfallen. Es gibt dafür vermutlich kein besseres Spiel als Fifa 20 von EA, mit dem Nachteil, dass echte Bewegung mit Ausnahme der Handgelenke zu kurz kommt. Adidas hat sich eine Lösung ausgedacht und greift dafür auf Fifa Mobile zurück, die Smartphone-Version für unterwegs. Eine mit einem Chip bestückte Sohle wird in den Fußball- oder Sportschuh eingelegt. Der von Jacquard by Google entwickelte Chip ist mit Gyro- und Beschleunigungssensor ausgestattet, er registriert Schüsse und Flanken und Hochhalten des Balls. Die Daten sendet er an das mitzuführende Smartphone, wo sich der Hobbykicker per App in die Spielergemeinde von Fifa Mobile einklinken und mit ihr vergleichen kann.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z.

Benötigt wird ein 34,95 Euro teures GMR-Set, ein mit Jacquard kompatibles Mobilgerät sowie die Apps Adidas GMR und EA Fifa Mobile, die es gratis im Store gibt. Das klingt nach umständlichem Installationsaufwand, doch die mit der Playstation vertraute Jugend schafft dergleichen spielend. Der Chip lässt sich leicht in die Sohle einsetzen, aber schwer wieder herausnehmen, falls erforderlich. Als Dreingabe ist eine Paulo-Dybala-Karte dabei, also eine gute. Es gibt viele Spiele, in denen man mit Hilfe von Geld sein Team verbessern kann, unserem Nachwuchs ist der Einsatz echter Euro verboten, weshalb er sich doppelt anstrengen muss.

Erste Erkenntnis beim Training im Garten oder mit Kumpels auf dem Platz: Man muss entschlossen schießen, sonst erkennt der Chip die Tat nicht. Ballberührung, Schussintensität, Laufgeschwindigkeit und Distanz werden hernach aufgezeichnet. Die Sohle sitzt bequem, der Chip ist unmerklich, Fußschmerzen bleiben aus. Das ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, denn wer in der Rangliste aufsteigen will, muss einige Einheiten absolvieren. In unserer Testwoche hat der Erstplazierte 23.000 Pässe gespielt.

Mehr zum Thema 1/

Der Akku hat gute Kondition, er lädt rasch, entlädt langsam und hält bestimmt zwei Halbzeiten durch. Für Fifa-Mobile-Enthusiasten lohne sich die Anschaffung, lautet das Fazit der altersmäßig passenden Fußballfachkraft im Hause. Selbige greift allerdings denn doch lieber zur Playstation und Fifa 20 auf dem Bildschirm. Und geht am Samstag aufs große Feld, richtig kicken.