Fernsehgeräte : Wer die schönsten Pixel hat

Die Hersteller von Fernsehgeräten werben mit neuen technischen Ideen, verpackt in kryptische Kürzelsprache. Was bedeuten sie im Detail? Wir sortieren die Botschaften.

Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist alles so schön bunt hier“, sang Nina Hagen vor vier Jahrzehnten. Seither hat die TV-Verwirrung noch drastisch zugenommen: Wer sich heute einen neuen Fernseher anschaffen will, muss sich mit einem Kürzelwust herumschlagen, der sogar die Grande Dame des deutschen Punk aus der Fassung gebracht hätte. Soll es denn ein Nanocell sein? Und was ist Mini-LED? Oder Full Array LED? Ist QLED besser als OLED? Was ist Neo QLED? Wir wollen diese Marketing -Lyrik ein wenig sortieren, rechtzeitig zum realen Marktstart all jener Neuheiten, mit denen die großen Hersteller für die kommende Saison werben.

Zum Glück gilt nach wie vor: Nahezu alle Bildschirm-Varianten lassen sich zwei Familien zuordnen. Die mit Abstand größte der beiden funktioniert nach dem LCD-Prinzip, die kleinere setzt auf Pixel der Gattung OLED. Vor allem im LCD-Lager sorgen technische Verfeinerungen für Qualitätsdifferenzierungen mit entsprechenden Kürzeln – aber zunächst zu den elementaren Unterschieden. Die Bildpunkte von LCD-Schirmen werden wie winzige Dias von einer separaten Lichtquelle durchleuchtet. Eine Schicht aus filigranen Zellen, gefüllt mit Flüssigkristallen und angesteuert von hauchzarten Elektroden, definiert die Helligkeit jedes einzelnen Pixels. Zusätzliche Filter färben die Lichtpünktchen in den Grundfarben Rot, Grün und Blau. Die Flüssigkristalle, englisch: Liquid Crystals, geben dieser Technik ihren Namen. OLED-Schirme setzen die Bilder mit winzigen, selbst leuchtenden Halbleitern aus organischem Material zusammen und erzielen damit bestechende Bildqualität – natürliche Farben und tiefes Schwarz, wo die Szene es verlangt. Vor allem aber: Die Farben von OLED-Schirmen sehen aus jedem Betrachtungswinkel gleich gut aus. LCD-Fernseher dagegen neigen dazu, Leuchtkraft und Farbtreue einzubüßen, wenn man sie schräg von der Seite anschaut. Sind diese Schirme ihren Artgenossen in LCD-Technik somit überlegen? Immerhin bieten fast alle großen Hersteller in den gehobenen Preisklassen OLED.