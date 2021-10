Fernseher von Samsung : TV Total

Er sieht beinahe handlich aus, der elegant gerahmte Design-Fernseher mit seinem 55 Zoll großen Bildschirm. Dabei hätte er in einem mittleren Wohnzimmer einen durchaus erwachsenen Auftritt. Sogar ein bisschen blass kommt er uns vor – fast so, als könnte ihm ein Viertelstündchen an der frischen Luft nicht schaden. In Wirklichkeit fehlt ihm gar nichts, denn die Relationen bestimmen hier den Eindruck: Neben ihm hängt ein Display, das keinen Superlativ auslässt.

Allein schon seine schiere Größe beeindruckt: 110 Zoll misst der Nachbar-Riese in der Diagonalen, also cineastische 280 Zentimeter. Und was er auf seiner mächtigen Fläche zeigt, raubt dem Betrachter fast den Atem: Demo-Videos entfalten eine wahre Orgie an Farben, die mit aberwitziger Leuchtkraft das Sichtfeld fluten. Und tauchen in den bewegten Bildern Scheinwerfer auf, so kneift der Betrachter die Augen zu schmalen Sehschlitzen, um nicht geblendet zu werden.