Facebook und Whatsapp : Die geheime Macht der Metadaten

Was weiß Whatsapp über uns? Die Frage kommt bezeichnenderweise als Whatsapp-Nachricht: ob man sich hier vertraulich austauschen könne oder jemand mitliest. Solche Bedenken kann man haben, wenn man seine Privatsphäre gewahrt wissen will, und muss man haben, wenn man in Diktaturen unterwegs ist und den Zugriff der Staatsmacht fürchtet. Ist Whatsapp das richtige Kommunikationsmittel, und was erfährt die Unternehmensmutter Facebook über diesen Kanal von ihren Nutzern?

Ein erster Hinweis beginnt natürlich mit dem Zusammenspiel der Facebook-Anwendungen Facebook, Facebook Messenger, Instagram und Whatsapp. Wer alle Programme auf seinem Smartphone installiert hat, kann getrost davon ausgehen, dass Facebook sämtliche Daten kombiniert und verknüpft und auf diese Weise einen umfassenden Einblick ins Privatleben erhält. Hat man etwa Instagram zwecks Foto-Verortung den permanenten Zugriff auf den eigenen Standort gewährt, weiß das Unternehmen Facebook jederzeit, wo man sich aufhält. Damit haben auch die eigenen Whatsapp-Nachrichten eine geographische Ortsmarke selbst dann, wenn man dieser App ausdrücklich den Zugriff auf den Standort verwehrt.