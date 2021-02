Aktualisiert am

Raspberry Pi 400 im Test : Raspi geht in die Schule

Hier steckt der Rechner einfach in der Tastatur: Der Raspberry Pi 400 eignet sich nicht nur zum Basteln, sondern ist ein ordentlicher Linux PC.

Wie Schüler möglichst gut und möglichst schnell den Einstieg ins digitale Leben finden, dazu gibt es unterschiedliche Wege und Meinungen. Die einen setzen darauf, dass sich der Nachwuchs am besten an den Erfordernissen der Arbeitswelt orientiere und folglich den Umgang mit Windows, Word, Excel und Kollegen erlerne. Das sei ja das, worauf es später ankomme.

Wer indes eher auf das Studium der Grundlagen pocht, mag an den Erwerb von Programmierkenntnissen denken und den Fokus darauf richten, dass Jugendliche an erster Stelle wissen sollten, wie ein Computer grundsätzlich funktioniert. Also lieber mit den Basisstrukturen beginnen, tiefes Wissen statt schneller Mausklicks, wäre dann die Maxime.