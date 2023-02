Die erste eigene Wohnung, neue Möbel und der aufregende Start ins Studentenleben: Der Erstsemester weiß, was er will und was nicht. Er wird in den nächsten Jahren mehrfach umziehen und wahrscheinlich Zeit im Ausland verbringen. Für das Dach über dem Kopf ist gesorgt, aber für den nicht weniger wichtigen Internetanschluss hat sich der junge Mann eine unkonventionelle Lösung gesucht. Kein DSL- oder Kabelanschluss mit hoher Anschlussgebühr und langen Vertragslaufzeiten, sondern ein Mobilfunkrouter soll den Zugang zum Internet herstellen. Viel Datenvolumen benötigt er zu Hause nicht. In der Universität gibt es ein Gratis-Netz, und das Ganze rechnet sich spätestens nach zwei Umzügen.

Router für den Mobilfunk anstelle einer DSL-Fritzbox oder eines Kabelmodems haben einige Vorteile. Sie bringen als Hotspot alle Geräte in der Umgebung per W-Lan ins Netz, und sie lassen sich problemlos von einem Ort zum nächsten mitnehmen. Sie eignen sich im Büro von Selbständigen und Freiberuflern bestens als Notnagel, um die Folgen eines DSL-Ausfalls abzumildern. Da man sie dort aufstellen kann, wo bester Empfang besteht, lohnt sich der Einsatz auch dann, wenn die Smartphones des Haushaltes nur am Fenster oder Hauseingang das Mobilfunksignal finden. Zudem gibt es jetzt Router mit dem flinken 5G-Mobilfunk, der in den deutschen Großstädten ein Datentempo von mehr als 100 Megabit in der Sekunde bietet. Das ist schneller als die meisten DSL-Anschlüsse. Um diese 5G-Router geht es hier.