So funktioniert die Cloud : Sag mir, wo die Daten sind

Als ein Freund im Jahr 2001 eine gebrauchte Sun Microsystems Sparcstation 20 in seinen Kofferraum lud, um sie von Berlin nach Hamburg zu einem Provider zu bringen, war für die meisten Menschen eine „Cloud“ noch eine Ansammlung von Wassertröpfchen als Wolke am Himmel. Auch Michael Kleis, Computernerd der ersten Stunde, sprach damals nicht von Cloud. Er stellte halt einen speziellen Computer in eine riesige Halle neben andere Rechner, die in Racks, also Schränken, untergebracht sind.

Nun konnte er von überall im Internet auf seinen Server zugreifen, weil er durch den neuen Standort und die Einbindung in dieses Rechenzentrum eine feste IP-Adresse hatte und die Bandbreite für Up- und Download hinreichend groß war, um auf der Festplatte seines ausgelagerten Rechners Dokumentationen, Links, Skripte, Programme und überhaupt Daten abzulegen. Heutzutage spricht man in diesem Fall von Colocation oder Server Housing.