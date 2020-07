Magic Keyboard : Das iPad-Notebook-Paradox

Da ist er wieder, dieser Moment der unendlichen Irritation: Ist es nun ein Tablet oder ein Notebook? Je nach Gerät schalten Kopf und Finger bei der Bedienung um zwischen Fingergesten auf dem Display oder Fingeraktionen auf Tastatur und Touchpad. Die beiden Bedienwelten haben sich tief in unser „Muskelgedächtnis“ eingeschrieben, und wie von allein springt man mit dem Wechsel der Geräte von einer Welt in die andere. Das alles funktioniert ohne Nachdenken. Doch nun bringt uns ein Produkt immer wieder aus dem Takt. Es irritiert ungemein, man muss bewusst das Muskelgedächtnis ausschalten. Gemeint ist das Magic Keyboard, das Apple für seine beiden iPad-Pro-Modelle anbietet. Es scheint aus dem Tablet ein Notebook zu machen, aber so einfach ist die Sache nicht.

Maus und Touchpad werden mit den jüngsten Aktualisierungen des iPad-OS-Betriebssystems integriert und im kommenden iPad OS 14 noch wichtiger. So ist das Magic Keyboard ein kleines Puzzlestück auf dem Weg hin zur Verschmelzung beider Welten. Die neue Tastatur funktioniert mit dem aktuellen 2020er und 2018er iPad Pro. Es ist die erste iPad-Tastatur von Apple mitsamt Touchpad und die erste mit Hintergrundbeleuchtung. Zwei USB-Buchsen sind enthalten, so dass man das Tablet laden und gleichzeitig zum Beispiel eine Kamera anschließen kann. Das iPad dockt magnetisch an, wird absolut sicher gehalten, und die Arretierung erlaubt einen Betrachtungswinkel bis ungefähr 120 Grad.

Dass man auf der Tastatur gut schreiben kann, fast wie auf einem Notebook, trägt zur anfänglich geschilderten Irritation gewiss bei. Plötzlich macht man alles mit den Tasten – und sucht vergeblich eine Escape-Taste oben links. Gewiss, diese Tastatur ist eine Zäsur.

Indes gibt es drei Einwände: Sie kostet für das iPad Pro 11 sage und schreibe 339 Euro und für das größere 12,9-Zoll-Modell sogar 399 Euro. Das sind heftige Preise, und ebenso heftig ist das Gewicht: 600 Gramm für die kleine Ausführung und 700 Gramm für die große. Ein iPad Pro 12,9 plus Keyboard wiegt also zusammen 1,35 Kilogramm, das sind 60 Gramm mehr als ein Macbook Air und deutlich mehr als die federleichten Ein-Kilogramm-Notebooks.

Dieser Einwand wiegt schwer, denn das iPad steht ja für mobiles, leichtes Arbeiten. Drittens gibt es einen wichtigen Unterschied zum alten, ebenfalls wie gehabt erhältlichen Smart Keyboard Folio, das leichter und mit einem Preis von 200 Euro auch günstiger ist: Die Oberseite des Magic Keyboard lässt sich nicht nach hinten wegdrehen, wenn man das iPad Pro im Sofamodus als Lesegerät nutzen will. Zu diesem Zweck muss man das iPad abnehmen und die Tastatur irgendwo ablegen. So gesehen kann die ältere, leichtere und günstigere Folio-Tastatur die bessere sein.

Und wie schlägt sich das neue iPad Pro? Auf den ersten Blick ist es von seinem Vorgänger nicht zu unterscheiden: Im Frühjahr brachte Apple diese neue Version seiner Hochleistungs-iPads auf den Markt. Das Pro ist hier aus gutem Grund der Namenszusatz, denn es handelt sich um die leistungsfähigsten und teuersten Tablets des amerikanischen Herstellers, die zudem ein hochwertiges Display und ein besonders robustes Unibody-Gehäuse aus Aluminium sowie weitere Finessen mitbringen.

Das iPad Pro von 2018 war das erste iPad mit der biometrischen Gesichtserkennung Face ID, das den Apple Pencil in der zweiten Generation unterstützte und statt Lightning einen USB-Typ-C-Anschluss hat. Wer eines dieser Geräte nutzt, braucht nicht eine Sekunde über ein Update nachzudenken: Es lohnt sich nicht. Denn nicht nur die Bauform ist identisch, auch die Rechenleistung nimmt im Vergleich von Alt und Neu nur geringfügig zu, statt sieben sind nun acht Rechenkerne im Einsatz.

Wie gehabt kommt das neue iPad Pro mit zwei Bildschirmgrößen, mit 11 oder 12,9 Zoll, mit einer Anzeige, die den P3-Farbraum abdeckt und 2388 × 1668 Pixel beim kleinen und 2732 × 2048 Pixel beim großen Modell erreicht. Wir haben das kleine 11-Zoll-Gerät im Tablet-Format mit einem Gewicht von 475 Gramm ausprobiert. Die Preise bestimmen sich wie bei Apple üblich am Speicherplatz, der nicht erweiterbar ist. Mit 128 Gigabyte startet das kleine iPad Pro bei 879 Euro, das große bei 1099 Euro, in der Maximalausstattung kommt man auf 1599 und 1819 Euro zuzüglich Tastatur und Stift.

Es gibt zwei Kameraaugen auf der Rückseite

Die wichtigsten Unterschiede zwischen Alt und Neu sind neben dem etwas schnelleren Grafikprozessor und neuer Kameraeinheit die Unterstützung von Wifi 6 und das Lidar. Nun befinden sich zwei Kameraaugen auf der Rückseite, eine Weitwinkeloptik mit zwölf Megapixeln und ein Ultraweitwinkel mit zehn Megapixeln. An der Vorderseite bleibt es bei sieben Megapixeln. Insgesamt spielt das alles auf gutem Niveau, es wird aber nicht die Fotoqualität eines aktuellen iPhone erreicht. Effekte wie Night Mode, Deep Fusion und den rückseitigen Portrait Mode sucht man vergeblich.

Weitaus interessanter ist das Lidar, die Abkürzung steht für „Light Detection and Ranging“, dabei wird die Umgebung mit einem Laserstrahl abgetastet. Autonom fahrende Autos verwenden die Technik, um sich ein Bild der Umgebung zu machen. Im iPad Pro bewährt sich das Lidar rund um alle Augmented-Reality-Anwendungen. Wer beispielsweise mit der Maßband-App arbeitet, muss auf dem iPhone diese erst kalibrieren. Dank Lidar kann man mit dem neuen iPad Pro sofort loslegen, der Sensor misst über eine Entfernung bis zu fünf Metern, wie lange es dauert, bis das ausgestrahlte Licht ein Objekt erreicht und wieder zurückkommt. Apps für Augmented Reality erkennen also schneller Oberflächen und Gegenstände. Demnächst kommt ein Lidar auch ins nächste iPhone, so gesehen kann man hier im Probelauf einen Blick in die Zukunft werfen.

Wie diese Zukunft aussehen wird, ob ein Tablet das Notebook ersetzt oder die neuen Apple-Notebooks mit Tablet-Prozessoren neue Rekorde der Akkulaufzeit erzielen, das ist ein anderes Thema.