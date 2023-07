Aktualisiert am

Früher war Gettoblaster, heute ist Funklautsprecher. Die Boombox 3 WiFi von JBL erinnert in der Form an die Technik von damals. Und sie macht wahrscheinlich akustisch alles besser.

Wenn im Garten der Grill raucht und das Bier zischt, muss der Partylautsprecher sein Bestes geben – möglichst mit fetten Beats. JBL hat dafür einen Apparat im Programm, der exemplarisch für eine ganze Gattung passender Sommergerätschaften steht: die Boombox 3 Wi-Fi. Einen ersten Tauglichkeitsnachweis erbringt sie schon mit ihrem Einsatzgewicht. Fast zehn Kilogramm bringt der Apparat auf die Waage.

Sein Name passt nur teilweise: Das Kürzel Wi-Fi signalisiert, dass er sich nicht nur, wie üblich, vom Smartphone aus via Bluetooth ansteuern lässt. Auch den WLAN-Funk beherrscht der Lautsprecher – neuerdings, könnte man hinzufügen: Eine ältere Modellvariante hatte die hierzu nötige Elektronik noch nicht an Bord. Als Box aber tritt dieses Gerät eigentlich nicht auf, dazu fehlen ihm die Ecken und Kanten.