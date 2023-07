Shokz hat ein Herz für den bewegten Menschen. Der chinesische Spezialist für leichte Kopfhörer hat stets eine Kundschaft im Blick, die gern joggt, radelt oder schwimmt. So galt dem Hersteller die Musikübertragung via Knochenschall bisher als probates Konzept. Sie funktioniert so: Kleine, gekapselte Schallwandler sitzen knapp vor den Ohrmuscheln, also dort, wo das Schläfenbein auf das Jochbein trifft. Der Schädelknochen nimmt die Schallwellen auf und leitet sie ans Innenohr weiter. Und weil die Ohren dabei komplett frei bleiben, finden auch Umgebungsgeräusche angemessenes Gehör. Musikalische Brillanz allerdings zählt nicht zur Kernkompetenz dieser Wandlerart. Denn zu den hohen Tönen hin fällt ihre Lautstärke immer mehr ab.

Doch jetzt hat Shokz eine Alternative parat, einen Bluetoothhörer mit dem Namen Openfit. Er soll, der Name deutet es an, die Ohren ebenfalls frei lassen, während seine Musikübertragung einen eher konventionellen Weg nimmt. Die Schallwandler ähneln hier winzigen Lautsprechern, die sich in die Ohrmuscheln schmiegen und den Ton von dort aus eng gebündelt in Richtung Trommelfell strahlen. Darin unterscheiden sie sich von allen In-Ear-Hörern , die zwar ebenfalls das Trommelfell adressieren, dabei aber den Gehörgang luftdicht verschließen.