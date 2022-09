Spielen, Fernsehen, Arbeiten : Eine Branche legt sich krumm

Hier finden die Besucher, was rechtzeitig vor Weihnachten in den Handel kommt. So sehen es die Veranstalter der IFA, der Traditionsmesse unter dem Berliner Funkturm. Seit einer Woche ist die Elektronik-Schau nun schon wieder vorbei, höchste Zeit also, über ein paar Neuheiten zu berichten, die zugleich für die Trends der Saison stehen.

Nicht erst in diesem Jahr hat die Elek­tronikbranche die Videospieler als heiße Zielgruppe entdeckt. Anno 2022 aber hat sie die jugendlichen Bildschirmartisten be­sonders aufmerksam ins Visier genommen – mit einer Fern­seher-Generation zum Beispiel, die alles kann, was der Spieler braucht. Mit Apparaten al­so, die hohe Bildwechselfrequenzen bis zu 240 Hertz unterstützen, va­riable Einzelbildraten ­­be­­­­­herr­­schen und möglichst auch noch im G-Sync-Modus laufen, um den Bildschirm direkt mit der Nvidia-Grafikkarte eines angeschlossenen Rechners zu synchronisieren.

LG zeigte in Berlin Passendes. Erst vor ein paar Monaten hatte der Hersteller stolz verkündet, künftig auch OLED-Bildschirme im überschaubaren Format 42 Zoll fertigen zu können. Dieses Kleinkaliber ist nun die Basis für das neue Fernsehermodell LX3, das TV-Bilder eigentlich nur im Nebenjob zeigen wird: Der Bildschirm des Geräts lässt sich nach Belieben krümmen – passend für Spieler, die in kurzer Distanz vor der Bildfläche sitzen und sich von der Szenerie am liebsten komplett umgeben lassen möchten. 20 Krümmungsgrade und obendrein noch verschiedene Neigungswinkel lassen sich mit der Fernbedienung anwählen.

Und wenn doch einmal ein Film das Programm bestreiten soll, zeigt der LX3 ihn mit den OLED-typischen Kontrasten und mit feiner UHD-Auflösung. Dass der Hersteller auch ganz Großes zustande bringt, zeigte er gleich nebenan mit seinem ersten OLED-Bildschirm im wandfüllenden Diagonalmaß 97 Zoll. Mehr geht derzeit nicht in dieser Technik, aber solche Kompetenznachweise werden das Weihnachtsgeschäft ohnehin noch nicht befeuern.

Zurück zu den Spielern: Sie brauchen passende Headsets, und an einschlägigen Neuheiten herrschte in Berlin kein Mangel. Schöne Exemplare fanden wir bei Teufel – nicht direkt auf dem Messegelände, sondern in der Berliner Dependance des Online-Anbieters. Das Modell Zola schmückt sich mit farbenfrohen Ohrpolstern und Abdeckungen der Hörkapseln. Knalliges Korallenrot, sonniges Gelb, changierende Tö­ne zwischen Violett und Wasserblau stehen zur Wahl, entweder gleich passend zu ordern oder später bestellbar als Ac­cessoire zur Nachrüstung. Auch die Technik ist interessant. Ein Kondensatormikrofon mit maßvoller Richtcharakteristik fängt das gesprochene Wort in sauberer Qualität ein, die Wiedergabe lässt sich mit einem zehnbandigen Software-Equalizer optimieren. Für analoge oder digitale Signalübertragung halten sich USB- und Klinkenstecker bereit, und mit einem Tastendruck lässt sich die Funktion DTS Headphone:X zuschalten. Sie erzeugt virtuellen 7.1-Kanal-Surround-Sound am PC.

Bewährte Dreingabe

Ebenfalls an der Peripherie der IFA haben wir uns die neuen Fernsehgeräte von Philips angeschaut, darunter das künftige Flaggschiff des Herstellers, OLED+937 genannt, das mit den Diagonalmaßen 65 oder 77 Zoll demnächst in die Läden kommt. Viele Technikzutaten dieses Modells kennen wir schon aus derzeitigen Baureihen. Für den guten Ton sorgt ein Lautsprecher im externen Gehäuse, der von den englischen Spezialisten Bowers & Wilkins entwickelt wurde. Für farbige, zum Bildinhalt passende Raum-Hinterleuchtung sorgt Ambilight, eine bewährte Dreingabe von Fernsehern der Marke.

Hier also bewirkt fortschreitende Feinarbeit den Reiz des Neuen: Wenn die Datenblätter stimmen, schafft das große OLED-Modell jetzt Spitzenhelligkeiten bis 1300 Nits, was die bisherigen Obergrenzen dieser Bildschirmtechnik überschreitet. In den Ambilight-Lichterketten auf der Geräterückseite bekommt neuerdings jede Leuchtzelle ihre separate Ansteuerung, die Lautsprecher tönen mit leistungsfähigeren Chassis, und ein potenter Bildprozessor kann jetzt noch feinfühliger die Details auf der Bildfläche optimieren. Wir haben uns einschlägiges Demomaterial im Vergleich mit anderen Fabrikaten angeschaut – und waren ziemlich beeindruckt.

OLED-Technik ganz anderer Art prägt die interessanteste Neuheit des Computerherstellers Asus. Dort sorgte ein faltbarer Computer mit einem 17,3 Zoll großen Display für Aufsehen, der zu ganz unterschiedlichen Anwendungsszenarien passt. Auseinandergeklappt, funktioniert der Zenbook 17 Fold OLED genannte Rechner als Maxi-Tablet, an seiner Längsseite aufgestellt, taugt er als Desktop-Monitor. Die zum Komplett-Set gehörende Bluetooth-Tastatur ermöglicht dann ambulantes Arbeiten wie im Büro. Und Notebook-Gefühl stellt sich ein, wenn der Bildschirm, im 90-Grad-Winkel gefaltet, seine obere Hälfte als Frontaldisplay zeigt, die untere als zusätzliche horizontale Bildfläche.

Um die schöne Form geht es auch bei den Hausgeräten. Samsung zum Beispiel zeigt seine Bespoke-Geräteserie mit neuer Fassadenkunst: Fronten mit zarten Pastellfarben sind nicht nur für Neugeräte, sondern auch zur Verfeinerung älterer Modelle verfügbar. Technisch sind erweiterte Funktionen der Smart Things genannten Vernetzungsfunktionen interessant: Sie sollen dazu beitragen, beim Kühlen den Stromverbrauch zu reduzieren, beim Waschen kühlere Temperaturen zu erlauben und beim Kochen auf digitale Rezepte zuzugreifen.